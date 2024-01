Ferienende: Auf welchen Straßen wird es am Wochenende besonders voll?

In der kommenden Woche beginnt in fast allen Bundesländern nach den Ferien die Schule. Die Rückreisewelle aus dem Weihnachtsurlaub könnte für zahlreiche Staus sorgen.

Die Weihnachtsferien gehen in fast allen Bundesländern in dieser Woche zu Ende. Autofahrer sollten auf Deutschlands Fernstraßen vor allem am Wochenende viel Geduld mitbringen. Laut dem ADAC hat die Rückreisewelle aus dem Weihnachtsurlaub bereits zur Wochenmitte begonnen.

Die meisten Staus werden am Samstag und Sonntag jeweils in den Nachmittagsstunden erwartet. Am Samstag dürfte sich der Bettenwechsel in den Wintersportorten zeitweise auch auf den alpennahen Fernreiserouten bemerkbar machen. Auch bereits am Freitag rechnet der ADAC, vor allem am Nachmittag, mit viel Verkehr. Allerdings könnte der Berufsverkehr deutlich schwächer ausfallen.

Staus zum Ferienende: Wo in Deutschland viel Verkehr erwartet wird

Auf diesen Strecken erwartet der ADAC die meisten Staus zum Ferienende:

Großräume Hamburg , Berlin , Köln , München

, , , A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

– – – A2 Dortmund – Hannover

– A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt

– – A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

– A5 Basel – Karlsruhe – Hattenbacher Dreieck

– – Hattenbacher Dreieck A6 Heilbronn – Nürnberg

– A7 Füssen/ Reutte – Würzburg und Hannover – Hamburg

Füssen/ – und – A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

– – – A9 München – Nürnberg – Berlin

– – A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Berlin

– A45 Gießen – Hagen – Dortmund

– A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

– – A81 Singen – Stuttgart

A93 Kufstein – Inntaldreieck

– Inntaldreieck A95/ B2 München – Garmisch-Partenkirchen

– A99 Umfahrung München

Auch in Österreich, der Schweiz und Italien werden Staus erwartet

In Österreich zählen die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, die Fernpass-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen zu den gefährdetsten Staurouten. In der Schweiz müssen Autofahrer auf der Gotthard-Route, den Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz mit größeren Verzögerungen rechnen. In Italien sind neben der Brennerroute auch die Straßen des Puster-, Grödner- und Gadertals sowie des Vinschgaus am stärksten gefährdet. Wegen Personenkontrollen müssen Reisende vor allem an den rei Autobahnübergängen Suben (A 3 Linz – Passau), Walserberg (A 8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein – Rosenheim) mit Wartezeiten rechnen.