"Steadfast Noon": Die wichtigsten Informationen zur Nato-Übung

An diesem Montag beginnt die Nato-Übung "Steadfast Noon". Worum es dabei geht, wo sie stattfindet und welche Staaten und Flugzeuge teilnehmen.

Jedes Jahr im Oktober findet die Nato-Übung "Steadfast Noon" zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen statt. Laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg werde die Übung dazu beitragen, Glaubwürdigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit der nuklearen Abschreckung zu gewährleisten. Demnach ist sie nicht als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verstehen. Doch der Krieg sei eine Erinnerung an die wichtige Rolle, die die Atomwaffen von Nato-Staaten bei der Abschreckung von Aggressionen spielten, so Stoltenberg.

Worum geht es bei "Steadfast Noon"?

Bei "Steadfast Noon" handelt es sich um eine Luftwaffen-Übung im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe. Diese sieht vor, dass Atomwaffen im Ernstfall auch von Flugzeugen von Partnerstaaten abgeworfen werden und dann zum Beispiel gegnerische Streitkräfte ausschalten.

Bei den Manövern wird geübt, wie man die US-Atomwaffen sicher aus unterirdischen Magazinen zu den Flugzeugen transportiert und unter die Kampfjets montiert. Unbestätigten Angaben zufolge lagern die Atomwaffen der USA in Norditalien, in Belgien, der Türkei sowie in den Niederlanden und im rheinland-pfälzischen Büchel. Bei den Übungsflügen des "Steadfast Noon" wird allerdings ohne die Bomben geflogen. Es werden zum Beispiel Angriffe und Verteidigungsmanöver trainiert. Was genau bei der Übung passiert, gibt die Nato nicht bekannt.

Wann und wo findet "Steadfast Noon" statt?

Stoltenberg zufolge ist der Schauplatz der Manöver vom 16. bis zum 26. Oktober insbesondere der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer. Im vergangenen Jahr wurde schwerpunktmäßig im Luftraum über Belgien, Großbritannien und der Nordsee geübt – in mindestens 1000 Kilometer Entfernung zu russischen Grenzen.

Welche Staaten nehmen an "Steadfast Noon" teil?

Insgesamt sind neben Deutschland zwölf Staaten an "Steadfast Noon" beteiligt. Etwa 60 Flugzeuge kommen zum Einsatz – darunter Kampfjets, Überwachungs- und Tankflugzeuge sowie Langstreckenbomber.

