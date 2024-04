"Anzeigenhauptmeister" deutet Kooperation mit Stefan Raab an

Stefan Raab soll ins Rampenlicht zurückkehren und zum dritten Mal gegen Regina Halmich boxen. Doch ist das schon alles? Ein Video des "Anzeigenhauptmeisters" sorgt für Spekulationen.

Stefan Raab soll noch in diesem Jahr sein Comeback feiern – bei einem Boxkampf mit Regina Halmich. Das könnte aber noch nicht alles sein. Ein Video des selbsternannten "Anzeigenhauptmeisters" löst nun weitere Spekulationen aus.

Stefan Raab kündigt Boxkampf gegen Regina Halmich an

Nach sechs Jahren Pause hat sich Raab vor wenigen Tagen auf seinem Instagram-Kanal gemeldet. In den Videos, die der TV-Moderator veröffentlichte, paddelt Moderator Elton über einen See auf der Suche nach Raab. Elton findet ihn beim Angeln und möchte ihn überzeugen, wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Raab sagt, er habe kein Interesse an Musik und Shows, stattdessen wolle er Influencer werden. Neun Millionen Follower in drei Tagen war das Ziel. Letztendlich sind es immerhin knapp drei Millionen geworden. War am Ende alles nur ein Aprilscherz?

Am Montag, dem 1. April, folgte die Ankündigung für einen erneuten Boxkampf mit der Boxerin Regina Halmich. Doch diese bestätigte den Kampf, der am 14. September stattfinden soll, inzwischen auf ihrer eigenen Instagram-Seite. Tickets für die Veranstaltung gab es bereits online zu kaufen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Anzeigenhauptmeister" deutet Kooperation mit Stefan Raab an

Einen Tag nach Raabs Boxkampf-Ankündigung tauchte dann ein Video auf dem Instagram-Kanal des "Anzeigenhauptmeisters" auf, das an die von Raab erinnert. Bildsprache und Machart ähneln sich. In dem Beitrag des "Anzeigenhauptmeisters" ist zu sehen, wie er mit einem Fahrrad durch einen Wald fährt und ein geparktes Auto entdeckt. "Das darf doch nicht wahr sein, dass hier schon wieder einer im Wald parkt. Bestimmt wieder ein Angler, der hier rumsteht", sagt der 18-Jährige, dessen Hobby es ist, Falschparker anzuzeigen. Er notiert sich das Kennzeigen und mutmaßt, dass "SR" für Stefan Raab stehen könnte.

Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen Aprilscherz des "Anzeigenhauptmeisters" handeln könnte. Der 18-Jährige hatte sich zuvor bereits zwei Aprilscherze erlaubt – und diese inzwischen aufgeklärt. In einem Beitrag hatte er erklärt, seine Karriere als "Anzeigenhauptmeister" an den Nagel hängen zu wollen. In einem weiteren Post hatte er angekündigt, ab sofort auf Honorarbasis für die Städte und Gemeinden im Dienst zu sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gegenüber der Bild äußerte sich der 18-Jährige nun zu seinem Video: "Das war einfach nur ein Reaktionsvideo. Es hat sich so ergeben." Dafür ist der Clip allerdings erstaunlich professionell. Laut dem "Anzeigenhauptmeister" sei es von einer Firma produziert worden.