Stefan Raab boxt, Boris Becker heiratet - es kommt alles wieder

Der Mensch an und für sich muss etwas für Rückkehren übrig haben. Die Leber von Prometheus oder das Leben von Lazarus sind nur zwei frühe Beispiele von recht unwahrscheinlichen Comebacks, über die aber bis heute gesprochen und geschrieben wird. Später waren es Bobby Ewing, Manchester United im Champions-League-Finale 1999 gegen den FC Bayern oder Jon Snow, die schon fast oder völlig erledigt schienen und dann doch wieder da waren.

Im Bezug auf die deutsche Unterhaltungsindustrie wirkt es aber fast, als ob sich seit einiger Zeit alles in einer Dauerschleife befindet: Alle paar Jahre erscheint die dann aber jetzt wirklich letzte Folge von „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk, in der dann Mike Krüger samt unvermeidlicher Baggerwette auftritt. Grönemeyer, Lindenberg und die Scorpions bringen alle Jahre ein neues Album heraus. Boris Becker wiederum hat am Wochenende das getan, was er gerne macht – und geheiratet. Zum dritten Mal schloss der fidele 57-Jährige nun den Bund fürs Leben und liegt damit immer noch zwei Jas hinter Lothar Matthäus.

Stefan Raab will bei RTL wieder Shows machen

Und dann gibt es noch Stefan Raab. Der hatte sich eigentlich vor rund zehn Jahren von der TV-Bühne verabschiedet – und kehrte nun zurück, um sich von Regina Halmich ein drittes Mal live im Boxring vermöbeln zu lassen. Am Samstagabend holte sich der 57-Jährige „pa aufs Maul“ (so der Kampftitel) ab, um danach zu verkünden: Das war's noch lange nicht. Er wolle wieder Shows machen und werde dieses Vorhaben schon in dieser Woche in die Tat umsetzen. Ist das jetzt gut? Oder ist jetzt wirklich mal gut? Eine ausführliche Kritik gibt es hier zu lesen. Fakt ist: Es kommt wirklich alles wieder.