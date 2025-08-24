„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ 2025: Übertragung von Folge 3 gestern bei RTL

„Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“ ist eine Live‑Gameshow mit den beiden Entertainern Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig, die im Auftrag des Kölner Privatsenders RTL produziert und ausgestrahlt wird. Die ersten zwei Folgen der Sendung liefen im TV, die erste im Dezember 2024, die zweite im März 2025.

Das Konzept der Show sieht folgendermaßen aus: Stefan Raab und Bully Herbig treten als Team gegen einen einzelnen Kandidaten an, der sich zuvor in einer Vorrunde gegen drei andere Kandidaten durchgesetzt hat. Der Kandidat, von Raab als der titelgebende "Schnulli" bezeichnet, muss das Entertainer-Duo in verschiedenen Spielen besiegen, um ein Preisgeld von 250.000 Euro zu gewinnen. Bei diesen Spielen handelt es sich um Quizfragen, Geschicklichkeitsduelle oder Outdoor-Herausforderungen. Sollte das Team Raab/Herbig gewinnen, wandert das Geld in den Jackpot und der Kandidat der nächsten Show kann um 500.000 Euro spielen. Moderiert wird die Sendung von Elton, während Frank Buschmann, auch „Buschi“ genannt, als Kommentator durch die Spiele führt. Tatsächlich ist das Format bewusst an Raabs früheres Erfolgskonzept „Schlag den Raab“ angelehnt.

Ende August 2025 erschien eine dritte Ausgabe von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“. Pünktlich zum Kinostart von Bullys Blockbuster-Fortsetzung „Das Kanu des Manitu“ tauchte das komplette Show-Event in die Welt des Wilden Westens ein, das Spielprinzip bleibt jedoch unverändert. Wann genau lief Folge 3 von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ im TV? Wie sieht es mit der Übertragung und Wiederholung aus? Alle Infos dazu gibt es hier in diesem Artikel.

„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“: Termin von Folge 3

Der Sender RTL hatte vorab einen konkreten Sendetermin für die dritte Folge der Live-Gameshow mit Stefan Raab und Bully Herbig bekannt gegeben: Demnach lief Folge 3 von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ am 23. August ab 20.15 Uhr im Programm von RTL, natürlich live. Elton als Moderator und Frank Buschmann als Kommentator waren auch wieder mit dabei.

Übertragung von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“

Da „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ von RTL produziert und ausgestrahlt wird, gibt es die Sendung kostenlos im Free-TV zu sehen. Wer sie allerdings lieber online im Stream verfolgen möchte, kann das natürlich problemlos tun, und zwar über die sendereigene Streaming-Plattform RTL+. Dort lässt sich das Format ebenso gut verfolgen wie im linearen Fernsehen, mit dem kleinen Unterschied, dass es kostet. Das Premium-Abonnement von RTL+ kostet derzeit 8,99 Euro pro Monat.

Gibt es eine Wiederholung von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“?

Ja, tatsächlich gibt es eine Wiederholung im Free-TV von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“, Folge 3. Diese lief direkt im Anschluss an die Premiere, nämlich am 24. August von 0.00 bis 4.10 Uhr. Wer keine Zeit oder Lust hatte, so lange aufzubleiben, kann selbstverständlich zu einer angenehmeren Tageszeit von RTL+ Gebrauch machen und sich die Sendung dort nachträglich anschauen. Auf der Streaming-Plattform steht die dritte Ausgabe der Gameshow nach der Erstausstrahlung abrufbereit zur Verfügung.

Gewinner von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“: Wer hat in Folge 3 gewonnen?

In der dritten Ausgabe von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu“ trat Kandidat Philipp gegen die Entertainer Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig an. Der 30-Jährige konnte sich jedoch in keiner der zehn Runden durchsetzen. Raab und Herbig entschieden sämtliche Spiele für sich und erreichten damit ihren ersten Gesamtsieg in der Sendung. Philipp blieb ohne Punktgewinn.