Mars, Jupiter und Saturn: Das ist im September am Himmel zu sehen

Im September sind die Planeten Mars, Jupiter und Saturn am Nachthimmel zu sehen. Bei günstigen Bedingungen kann man sie mit einem Fernglas beobachten.

Wer sich für Sterne interessiert, kann sich in sich auf den September freuen. Nachdem der Himmel in den vergangenen Monaten von hellen Planeten wie leergefegt war, tauchen sie nun langsam wieder auf. Mars, Jupiter und Saturn dominieren dann das Geschehen am nächtlichen Sternenhimmel. Besonders hell zeigt sich im September der Jupiter. Er und auch der Mars stehen der Sonne gegenüber und somit bieten sich günstigste Bedingungen zur Beobachtung.

Mars, Jupiter und Saturn im September beobachten

Laut einer Pressemitteilung des Sternenparks Rhön kann man mit einem Fernglas den Jupiter und seine vier Hauptmonde erblicken. Der Saturn hingegen hat im Vergleich zum Vormonat etwas an Helligkeit abgenommen. Er kann aber nach Einbruch der Dunkelheit noch im Südosten beobachtet werden.

Auch wenn das menschliche Auge Farben in der Nacht schlechter wahrnehmen kann, sind die drei Planeten durch ihre unterschiedlichen Farben gut zu unterscheiden. Der Mars ist rötlich, der Saturn ockerfarben und der Jupiter hellgelb. Der bläuliche Uranus, den man nur mit einem Fernglas oder Teleskop sehen kann, wird am 14. September vom abnehmenden Mond bedeckt.

Video: dpa Exklusiv

Vollmond und Neumond im September

Im Laufe der ersten Monatshälfte nimmt der Mond zu. Am 10. September ist dann Vollmond. Das nächste Neumondstadium wird dann am 25. September, zwei Tage nach Herbstanfang, erreicht.

Diese Sternbilder sind im September zu sehen

Bei guter Sicht ist tief im Süden am Fixsternhimmel unterhalb der Sternbilder Steinbock und Wassermann das Sternbild Südlicher Fisch mit seinem Hauptstern Fomalhaut zu sehen. Fomalhaut ist ein Stern des Spektraltyps A3 mit 1,7-fachem Sonnendurchmesser. Er steht in 25 Lichtjahren Entfernung zur Sonne. Damit gehört er wie die helle Wega in 27 Lichtjahren Entfernung zu unserer näheren kosmischen Heimat. Im Vergleich zur Sonne mit einem Alter von etwa fünf Milliarden Jahren handelt es sich bei Fomalhaut mit einem Alter von 200 Millionen Jahren allerdings um einen noch recht jungen Stern, der sich verglichen mit unserer Sonne, quasi noch im Kleinkindalter befindet.

Am südöstlichen Horizont taucht im September das Quadrat des Sternbildes Pegasus am Himmel auf. Im Anschluss findet sich im Nordosten die Sternenkette der Andromeda mit dem berühmten Andromedanebel, der uns am nächsten gelegenen Galaxie. Diese ist wie die Milchstraße ein Mitglied der sogenannten "Lokalen Gruppe", die aus mehreren Galaxien und Nebeln besteht.