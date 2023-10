Sternschnuppen: Wo kann man die Draconiden sehen?

Oktober bedeutet Sternschnuppenzeit. Los geht es mit den Draconiden, die für einen regelrechten Sternschnuppen-Schauer sorgen. Doch wo kann man sie sehen?

Oktober ist Sternschnuppenzeit und daher Wunschzeit. Denn nach dem Volksmund hat man pro verglühtem Meteor in der Atmosphäre einen Wunsch frei. Vorausgesetzt natürlich man sieht ihn. Dank der Draconiden, die im Oktober für einen regelrechten Sternschuppen-Schauer sorgen, könnte es bei klarer Sicht sogar zu einem richtigen Wunschkonzert kommen.

Doch was sind eigentlich Sternschnuppen-Schauer, warum heißen sie Draconiden? Wo kann man sie dieses Jahr am besten sehen und wann ist mit ihrem Höhepunkt zu rechnen?

Was sind Sternschnuppen?

Sternschnuppen werden von der Wissenschaft auch Meteore gennant. Sie bezeichnen laut Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) kleinste Teilchen, sogenannte Meteoroide oder auch kosmischen Staub, die mit der Erdatmosphäre kollidieren und durch die entstehende Reibungshitze verglühen.

Normalerweise treten Meteore zufällig verteilt auf, wie das DLR schreibt. In Ausnahmen komme es allerdings zu einem regelrechten Meteor-Schauer mit mehr als 100 Sternschnuppen pro Stunde. Vor allem im Oktober kann es passieren, dass die als unberechenbar geltenden Draconiden für ein Spektakel am Himmel sorgen.

Tritt kosmischer Staub in die Erdatmosphäre ein, verglüht er. Die dabei entstehende Lichtspur nennt man Sternschnuppe.

Sternschnuppen: Was sind Draconiden?

Draconiden sind Sternschnuppen, die ihren Radiant im Sternbild Drachen haben. Als Radiant bezeichnet man laut Spektrum Wissenschaft den Punkt am Nachthimmel, von dem aus der Meteor seine Bahn beginnt, ehe er in die Erdatmosphäre eintritt und verglüht.

Aufgrund ihrer Herkunft aus dem Drachen-Sternbild sind Draconiden am besten auf der Nordhalbkugel zu sehen. Mit zehn Kilometern pro Sekunde sind sie laut dem Schweizer Wetterdienst meteonews.ch zudem vergleichsweise langsam und daher bei günstigen Sichtverhältnissen gut zu sehen. Für die Draconiden gibt die Astronomie eine durchschnittliche Fallrate von 10 Meteoren pro Stunde an, allerdings könne es zu erheblichen Schwankungen kommen, wie meteonews.ch schreibt. Denn Draconiden gelten als launisch. Im Oktober 2011 etwa lag die Fallrate bei 300 Meteoren pro Stunde.

Launische Sternschnuppen: Wann kann man Draconiden am Himmel sehen?

Draconiden sind jährlich zwischen dem 6. und 10. Oktober am Himmel zu beobachten. Dann nämlich, wenn die Erde die Umlaufbahn des sogenannten Kometen 21P/Giacobini-Zinner kreuzt und dessen Bruchstücke in unserer Atmosphäre verglühen, wie meteonews.ch schreibt. Daher werden Draconiden wahlweise auch Giacobiniden genannt.

Ihren Höhepunkt oder ihr Maximum haben Draconiden-Sternschnuppen üblicherweise um den 9. Oktober herum. Aber auch am Abend des 9. Oktober können laut ARD alpha ab acht Uhr noch reichlich Sternschnuppen am Himmel zu sehen sein.

Sternschnuppen: Wo kann man Draconiden am besten sehen?

Für die Beobachtung von Sternschnuppen ist es laut der Stiftung Planetarium Berlin am besten, Städten den Rücken zu kehren und einen Aussichtpunkt an lichtarmen Orten aufzusuchen. Neben Licht stehen auch Dunst und Wolken einer freien Sicht auf verglühende Sternschnuppen im Weg.

Für die Sichtung der Draconiden-Sternschnuppen ist zudem entscheidend, den Blick gen Nordwest zu richten, denn dort steht der Drachenkopf als Radiant der Draconiden hoch am Himmel. Je später die Nacht, desto mehr sinkt dieser Ausstrahlungspunkt in den Norden. Aufgrund der derzeitigen Mondverhältnisse sollen die Chancen auf Sternschnuppen-Sichtungen momentan besonders günstig sein, da die "störende Mondsichel" erst nach Mitternacht aufgeht, wie ARD alpha berichtet.

Sternschnuppen-Oktober: Tauriden und Orioniden folgen auf Draconiden

Wer den Sternschnuppen-Schauer der Draconiden verpasst hat, muss im Sternschnuppen-Monat Oktober nicht lange warten. Denn die Tauriden stehen längst in den Startlöchern.

Am 10. Oktober nämlich verglühen laut ARD alpha bereits die als sehr hell geltenden Südlichen Tauriden-Sternschnuppen am Firmament. Ihr Höhepunkt mit etwa fünf Sternschnuppen pro Stunde fällt etwas verhaltener aus als der der Draconiden. Doch auch nach dem Ende der Südlichen Tauriden ist noch nicht Schluss am Sternenhimmel. Weiter geht es mit den Orioniden, die in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober ihren Höhepunkt haben.