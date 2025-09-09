Polizei nimmt mutmaßlichen Steuerhinterzieher fest

Polizeibeamte haben einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Frankfurter Flughafen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, besteht gegen den 45-Jährigen der Verdacht, Steuern in der Höhe von 270.000 Euro hinterzogen zu haben. Demnach habe er zwischen 2019 und 2021 keine Steuererklärungen abgegeben.

Da sich der 45-Jährige einem Verfahren am Amtsgericht Wuppertal entzogen hatte, wurde er per Haftbefehl gesucht. Bei seiner Festnahme stellten Beamte fest, dass er falsche polnische Dokumente dabeihatte, weswegen nun auch in diesem Fall gegen ihn ermittelt wird. Der 45-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.