Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Steuerhinterziehung: Polizei nimmt mutmaßlichen Steuerhinterzieher fest

Steuerhinterziehung

Polizei nimmt mutmaßlichen Steuerhinterzieher fest

Am Flughafen in Frankfurt nehmen Beamte einen Mann wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung fest. Einem Verfahren am Amtsgericht Wuppertal hatte er sich entzogen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    270.000 Euro Steuern soll ein 45-Jähriger hinterzogen haben - nun sitzt er in U-Haft. (Symbolbild)
    270.000 Euro Steuern soll ein 45-Jähriger hinterzogen haben - nun sitzt er in U-Haft. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Polizeibeamte haben einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Frankfurter Flughafen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, besteht gegen den 45-Jährigen der Verdacht, Steuern in der Höhe von 270.000 Euro hinterzogen zu haben. Demnach habe er zwischen 2019 und 2021 keine Steuererklärungen abgegeben.

    Da sich der 45-Jährige einem Verfahren am Amtsgericht Wuppertal entzogen hatte, wurde er per Haftbefehl gesucht. Bei seiner Festnahme stellten Beamte fest, dass er falsche polnische Dokumente dabeihatte, weswegen nun auch in diesem Fall gegen ihn ermittelt wird. Der 45-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden