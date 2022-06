Finanzen

11:44 Uhr

Steuern bei Kryptowährung

Viele Menschen legen ihr Geld in Kryptowährung an. Doch spätestens bei der Steuererklärung kann der Handel kompliziert werden. Wie müssen Bitcoin & Co. versteuert werden? Und was passiert bei Verlusten?

Von Tiana Zoric