Kaum noch Steuererklärungen auf Papier in Hessen abgegeben

Mehr als 84 Prozent der Einkommenssteuererklärungen sind im vergangenen Jahr in Hessen digital eingereicht worden. Mit seiner Quote liege das Bundesland dabei über dem Bundesschnitt und habe zudem einen neuen eigenen Höchststand erreicht, teilte das hessische Finanzministerium mit. 2017 lag die Quote demnach noch bei rund 62 Prozent. Insgesamt seien 2024 in Hessen rund 2,3 Millionen Steuererklärungen eingereicht worden.

Weniger verbreitet ist bislang hingegen der digitale Steuerbescheid, der allerdings auch neuer ist: Über 220.000 Bescheide seien im vergangenen Jahr elektronisch zugestellt worden - immerhin mehr als doppelt so viele wie noch 2023.

«Elektronische Steuererklärungen und -bescheide sparen für alle Beteiligten Zeit und Geld», sagte Hessens Finanzminister Alexander Lorz laut der Mitteilung. Außerdem seien sie sicherer, umweltschonender und weniger fehleranfällig als ihre Pendants in Papierform.