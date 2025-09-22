Festnahme nach gewaltsamem Tod von Frau in Darmstadt

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Darmstadt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 62 Jahre alten Mann aus Groß-Gerau, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Nach einem Zeugenhinweis wurde er bereits am Sonntagabend auf einem Parkplatz im Stadtteil Kranichstein festgenommen und einen Tag später in Untersuchungshaft gebracht.

Zu den Vorwürfen machte der Mann keine Angaben. Nach den bisherigen Ermittlungen kannte er die Frau, es soll sich also um kein Zufallsopfer handeln. In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, ist laut Angaben des Pressesprechers der Behörde noch unklar.

38-Jährige hatte Stich- und Schnittwunden

Die schwer verletzte 38-Jährige war vergangenen Mittwoch an einem Fußweg gefunden worden, sie hatte Stich- und Schnittwunden. Zeugen alarmierten den Notruf, die Frau starb trotz Reanimationsmaßnahmen.

Die Ermittlungen zum Motiv dauern ebenso wie die Auswertungen der sichergestellten Spuren an. Bislang wurden der Mitteilung zufolge zahlreiche Zeugen vernommen, über das Hinweistelefon gingen bei der Mordkommission über 15 Hinweise ein. Zudem wurde der Grünstreifen rund um den Tatort gerodet und von Polizisten sowie Diensthunden durchsucht.