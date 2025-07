Mann vermutlich bei Streit in Frankfurter Wohnung getötet

Ein Mann ist vermutlich bei einer Auseinandersetzung im Frankfurter Stadtteil Bonames getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nachbarn hätten am Nachmittag wegen des Streits die Polizei alarmiert, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Demnach waren zwei Männer und eine Frau an der Auseinandersetzung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus beteiligt, darunter auch der Tote. Sein Körper habe Stichverletzungen aufgewiesen, sagte der Sprecher. Die eintreffenden Beamten hätten noch versucht, den Mann zu reanimieren, doch ohne Erfolg. Die Frau sei leicht verletzt worden.

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Zur Identität dieses Mannes sowie des Toten und der Frau könnten derzeit Angaben gemacht werden, sagte der Polizeisprecher. Auch in welchem Verhältnis die Personen zueinander standen und welche Hintergründe die Auseinandersetzung hatte, sei bisher unklar.