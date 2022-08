Stiller Alarm: Wenn Taxi-Schild rot blinkt, sofort reagieren

Taxi-Fahrer kommunizieren auf besondere Weise mit ihrer Umwelt und damit auch mit möglichen Passagieren. Doch ein Zeichen will wohl keiner von ihnen verbreiten müssen.

Taxis sind manchmal die letzte Rettung. Wenn es schnell von A nach B gehen muss, aber gerade kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung steht. Gerade bei spontanen Terminen oder dem Heimweg im Dunkeln kommt ein Taxi wie gerufen. Hochschwangere greifen bei einsetzenden Wehen ebenfalls schonmal auf diesen Service zurück.

Der erste Blick bei einem Taxi in der Nähe geht dabei eigentlich immer auf das Dach. Genauer gesagt: Auf das dort angebrachte Schild. Dort lässt sich aber nicht nur erkennen, ob der Fahrer oder die Fahrerin gerade Passagiere an Bord hat, sondern auch, ob er oder sie womöglich in ernsten Schwierigkeiten steckt.

Welche Leuchtsignale gibt es am Taxi-Schild?

Wenn das schwarz-gelbe Taxi-Schild leuchtet, ist das ein Zeichen dafür, dass keine Passagiere an Bord sind und man das Fahrzeug quasi rauswinken kann, um die eigene Tour zu starten. Leuchtet das Schild nicht, werden gerade andere Personen mit diesem Taxi an ihr Ziel chauffiert.

Und dann gibt es noch das Alarm-Signal, das auf zwei Wegen angezeigt werden kann. Zumeist geschieht dies in Form von kleinen LED-Lampen, die rot leuchten. Andernfalls kann der Fahrer oder die Fahrerin den stillen Alarm auch verbreiten, indem das komplette Taxi-Schild blinkt.

Was hat es mit dem stillen Alarm auf sich?

Wie die Online-Portale der Kölnischen Rundschau und des Kölner Stadt-Anzeigers berichten, wird dieser stille Alarm durch das Betätigen eines Knopfes oder einer ähnlichen Vorrichtung im Innenraum ausgelöst. Dies geschieht etwa bei einem tätlichen Angriff durch einen Passagier im Fahrzeug.

Wichtig sei dann, dass dieser Alarm im Inneren nicht entdeckt werde, betont der Rechtsanwalt und Taxirechts-Experte Thomas Grätz im Gespräch mit den Portalen: "Wenn ein Fahrer sich in einer brenzligen Situation befindet, ist es oft besser, wenn der Angreifer von dem Alarm nichts mitbekommt, um ihn nicht zusätzlich zu provozieren."

Daher errege ein komplett blinkendes Taxi-Schild womöglich zu viel Aufmerksamkeit. "Das spiegelt sich unter Umständen in Schaufenstern, sodass mögliche Angreifer eventuell doch darauf aufmerksam werden können", warnt Grätz.

Wie sollte ich reagieren, wenn ich den Taxi-Alarm wahrnehme?

Die umgehende Reaktion sollte laut Grätz so aussehen: "Sie sollten dann sofort die Polizei rufen." Laut focus.de sind neben der Fahrtrichtung auch das Nummernschild oder die Taxinummer nützliche Informationen für die Ordnungshüter. Eile ist geboten, denn es kann im schlimmsten Fall um Leben und Tod gehen - gerade nachts sind Überfälle auf Taxis nicht selten, wenn Angreifer Geld erbeuten wollen.

Ist der stille Alarm in Taxis vorgeschrieben?

Nein. Es gibt seit Mitte der 90er Jahre lediglich eine Empfehlung des Deutschen Taxiverbands, dass jedes Taxi über die Funktion verfügen sollte. Grätz erklärt: "Nur der sogenannte laute Alarm ist vorgeschrieben."

Was steckt hinter dem lauten Alarm?

Auch diesen beschreibt Rechtsanwalt Grätz auf den Kölner Portalen: "Löst der Fahrer den lauten Alarm aus, setzt ein lautes Hupen in Intervallen ein und die Scheinwerfer sowie die hinteren Blinker leuchten auf." Dieses Warnzeichen ist weder zu übersehen noch zu überhören - aber eben auch für den Angreifer.

Der Einsatz des lauten Alarms bedeute laut Grätz, die Situation im Taxi sei bereits so bedrohlich, dass sich der Fahrer oder die Fahrerin nicht mehr anders zu helfen wisse. Wer auf den lauten Alarm aufmerksam wird, sollte demnach ebenso schnell die Polizei informieren.

Laut t-online wird auch der laute Alarm vom Fahrersitz aus aktiviert, beenden lasse sich dieses Warnsignal jedoch nur über einen Schalter, der entweder im Motorraum oder im Kofferraum versteckt sei. Bei beiden Alarmen werde zudem auch die zuständige Taxizentrale verständigt und auf einen schwerwiegenden Zwischenfall aufmerksam gemacht.