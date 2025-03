Frische Klassiker & Co.: 6 Übergangsjacken für den Frühling

Wenn der Winter sich langsam verabschiedet, die Temperaturen aber noch zu unbeständig sind für Sommermode, kommen Übergangsjacken zum Einsatz. Sie begleiten uns zuverlässig von Ende Februar bis in den Juni und dann wieder ab September, bis es im November zu kalt wird. Welche Jacken diese Saison besonders beliebt sind - ein Überblick.

Allround-Klassiker und Dauerbrenner: Trench und Jeans

Der Trenchcoat ist eine der beliebtesten Übergangsjacken und ein echter Modeklassiker. «Er passt zu nahezu allem, ob Jeans-Look oder Business-Outfit», erklärt Stilberaterin Dunja Heß. Charakteristisch für den Trenchcoat sind der doppelreihige Schnitt, Schulterklappen und ein Taillengürtel. Sein leichtes, wetterbeständiges Material macht ihn perfekt für wechselhaftes Frühlingswetter. Besonders in neutralen Farben wie Beige oder Sand ist er eine Investition für viele Jahre.

Ein weiteres Must-have ist die Jeansjacke. «Sie eignet sich jedes Jahr als Übergangsjacke, wobei sich die Schnitte immer wieder leicht verändern», so die Expertin. In dieser Saison sind vor allem Oversized-Varianten, also weit geschnittene, lockere Modelle im Trend, oft aus weicherem, dünnerem Jeansstoff. Die Jeansjacke lässt sich besonders gut mit Frühlingskleidern, T-Shirts oder leichten Pullovern kombinieren.

Lässig in Leder und Fliegerblouson

Auch Lederjacken sind diesen Frühling aus keinem Kleiderschrank wegzudenken. Von Biker-Styles mit auffälligen Knöpfen bis hin zu Fliegerjacken mit wollbesetztem Kragen ist dieses Jahr laut Stilberaterin Dunja Heß alles dabei.

Fliegerblousons oder «Bomberjacken» - locker geschnitten und mit gerippten Bundabschlüssen - erleben ebenfalls ein Comeback. «Sie sind oft in Khakitönen gehalten und passen zum angesagten Oversized-Look», so Dunja Heß. Neben klassischen Farben wie Schwarz oder Oliv sind in diesem Jahr auch pastellige Varianten besonders gefragt. Kombiniert mit Sneakers und einer lockeren Jeans sorgt die Bomberjacke für einen modernen Streetstyle.

Elegant über kurz oder lang: Bouclé und Wolle

Sogenannte Bouclé-Jacken erinnern diese Saison mit ihrem gewebten Stoff an den klassischen Chanel-Stil. «Sie sehen besonders elegant aus und eignen sich gut für Business-Looks oder um ein schlichtes Jeans-Outfit aufzuwerten», erklärt Heß. Diese Jacken sind oft kürzer geschnitten und passen zu High-Waist-Hosen oder Röcken. Besonders in Pastellfarben oder Creme-Tönen wirken sie stilvoll und feminin.

Auch leichtere Wollmäntel eignen sich für den ersten Übergang in den Frühling, da sie noch ein wenig wärmer sind. Im Trend liegen derzeit Mäntel aus Wolle in erdigen Farben. Besonders elegant wirken sie in Farben wie Mokka-Mousse, Beige oder Creme.

Helle Töne statt Muster

«Muster sieht man kaum, höchstens Karos bei Blazern», erklärt Heß. Besonders angesagt sind Pastelltöne wie Rosé oder Flieder sowie helle Brauntöne wie Mokka-Mousse und Beige. «Auch ein helles Olivgrün ist dieses Jahr beliebt», so die Expertin.

Icon Vergrößern Die Jeansjacke ist einer unserer Lieblingsbegleiter in der Übergangssaison. In diesem Jahr besonders beliebt im Oversized-Look, wie bei Replay zu sehen (Jeansjacke ca. 89 Euro, Jeanshose ca. 159 Euro, Tasche ca. 89 Euro). Foto: Replay/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Die Jeansjacke ist einer unserer Lieblingsbegleiter in der Übergangssaison. In diesem Jahr besonders beliebt im Oversized-Look, wie bei Replay zu sehen (Jeansjacke ca. 89 Euro, Jeanshose ca. 159 Euro, Tasche ca. 89 Euro). Foto: Replay/dpa-tmn

Icon Vergrößern Wollmäntel halten in der Übergangszeit nicht nur zuverlässig warm, sondern machen jedes Outfit zu einem modischen Hingucker, wie bei Veronica Beard zu sehen (Mantel ca. 998 Euro, Tasche ca. 648 Euro, Sandalen ca. 390 Euro). Foto: Veronica Beard/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Wollmäntel halten in der Übergangszeit nicht nur zuverlässig warm, sondern machen jedes Outfit zu einem modischen Hingucker, wie bei Veronica Beard zu sehen (Mantel ca. 998 Euro, Tasche ca. 648 Euro, Sandalen ca. 390 Euro). Foto: Veronica Beard/dpa-tmn

Icon Vergrößern Von Biker-Styles mit auffälligen Knöpfen bis hin zu Fliegerjacken mit wollbesetztem Kragen ist dieses Jahr an Lederjacken alles dabei. Hier ein Modell von ba&sh (Rock ca. 205 Euro, Jacke ca. 435 Euro). Foto: ba&sh/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Von Biker-Styles mit auffälligen Knöpfen bis hin zu Fliegerjacken mit wollbesetztem Kragen ist dieses Jahr an Lederjacken alles dabei. Hier ein Modell von ba&sh (Rock ca. 205 Euro, Jacke ca. 435 Euro). Foto: ba&sh/dpa-tmn