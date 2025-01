Eine Blume wie das Dschungelcamp: Schön und scheußlich

Das kann kein Zufall, das muss inszeniert sein. Und alles spielt sich in Australien ab. Pünktlich zum Start des Dschungelcamps mit Boris Beckers Ex-Frau Lilly oder dem ehemaligen Zehnkämpfer Jürgen Hingsen gibt eine Stinkeblume im Botanischen Garten von Sydney alles. Wunderschön ist „Putricia“, deren Entwicklung Pflanzenfans seit Tagen im Livestream verfolgten, und die nun ihren riesigen Blütenstand geöffnet hat. Aber sie stinkt bestialisch. Der Name ist Programm. „Putricia“ ist vom englischen Wort „putrid“ abgeleitet und bedeutet so viel wie faulig oder ekelhaft. Mit dem Aasgeruch will das riesige Gewächs mit der größten Blüte im Pflanzenreich die Insekten anlocken. Bis zu drei Meter hoch wird die Titanwurz, die auf der indonesischen Insel Sumatra heimisch ist. Ihre riesige Knolle wiegt über 100 Kilo.

Wer mal schauen und schnuppern wollte, musste schnell sein. In Sydney rechneten die Parkbetreiber mit einer etwa 24-stündigen Blüte, weshalb das Gewächshaus bis tief in die Nacht geöffnet blieb. Die Anbetung der „Leichenblume“ treibt seltsame Blüten. Botaniker feiern sie wie einen Rockstar. In den ersten Stunden drängelten sich rund 20.000 Besucher auf einem roten Teppich in das Gewächshaus. Es wird Jahre dauern, bis „Putricia“ das nächste Mal ihre Pracht entfaltet.

Mischung aus vergammelten Sportsocken und Müll

Die Bilder von „Amorphophallus titanium“, so die lateinische Bezeichnung, sind grandios. Den Geruch muss man sich laut eines Mittarbeiters des Botanischen Gartens so vorstellen: Eine Mischung aus vergammelten Sportsocken, verrottendem Müll und warmem Katzenfutter. Kein Zufall - das sind doch die Leckereien für die Viertel-Prominenten im Dschungelcamp.