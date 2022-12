"Stirb Langsam" an Weihnachten im TV: Sendetermine 2022

"Stirb langsam" gehört mittlerweile auch zu den Weihnachtsklassikern. Hier erfahren Sie alles Wichtige über Sendetermine, Handlung und Besetzung des Films.

Der Action-Film "Stirb langsam" passt von der Thematik her nicht wirklich zu den anderen Weihnachtsklassikern, gilt aber dennoch als Weihnachtsfilm. Seit der Film 1988 in die Kinos kam wird er jedes Jahr in der Weihnachtszeit im TV gezeigt. Auch an Weihnachten 2022 können Sie den Bruce Willis-Klassiker wieder im Fernsehen sehen. Wann läuft der Spielfilm im TV? Alle wichtigen Infos rund um Sendetermine,Sendezeit, Handlung und Besetzung haben wir hier für Sie.

"Stirb langsam": Sendetermine an Weihnachten 2022

Ob der Action-Klassiker auch in diesem Jahr zu Weihnachten im Free-TV zu sehen sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Allerdings können Sie "Stirb langsam" mit dem entsprechenden Abo im Pay-TV bei Sky sehen. Das sind die Sendetermine im Überblick:

22. Dezember 2022, 21 Uhr, 13th Street

25. Dezember 2022, 16.40 Uhr, 13th Street

26. Dezember 2022, 19.05 Uhr, 13th Street

Im Free-TV gibt es den Action-Streifen erst im neuen Jahr wieder zu sehen:

2. Januar 2023, 20.15 Uhr, Kabel 1

Neben dem Klassiker laufen an Weihnachten auch zwei Fortsetzungen der Reihe im Free-TV. Das sind die Sendetermine:

"Stirb langsam - Jetzt erst recht", 24. Dezember 2022, 20.15 Uhr, RTL 2

"Stirb langsam 4.0", 25. Dezember 2022, 20.15 Uhr, RTL 2

Sobald weitere Sendetermine im Free- oder Pay-TV bekannt gegeben werden, informieren wir Sie hier darüber.

"Stirb langsam" im Stream sehen: Bei welchen Anbietern läuft der Weihnachtsklassiker 2022?

Wenn Sie nicht über ein Sky-Abo verfügen, gibt es eine Alternative: "Stirb langsam" gehört zum Angebot von Disney+ und kann bei dem Anbieter in voller Länge gestreamt werden. Allerdings werden sie auch bei Disney zur Kasse gebeten: Das Abo gibt es im Monat ab 8,99 Euro. Alternativ können Sie "Stirb langsam" auch bei verschiedenen Anbietern gegen eine Gebühr von 3,99 Euro ausleihen. Unter anderem stellen Prime Video, Apple TV und MagentaTV den Film gegen die Leihgebühr für 48 Stunden zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im Action-Film "Stirb langsam"

Der in New York lebende Polizist John McClane reist an Heiligabend nach Los Angeles, um mit seiner Noch-Ehefrau Holly und seinen Kindern gemeinsam Weihnachten zu verbringen. Dort wird er von Holly auf der Weihnachtsfeier ihrer Firma erwartet. Als die Feierlichkeiten starten sollen, wird das Bürogebäude von schwer bewaffneten Räubern gestürmt. Die Gangster wollen den Tresor der Firma ausrauben und kappen daher alle Verbindungen des Gebäudes nach außen und nehmen die Gäste der Feier als Geiseln.

McClane schafft es als Einziger, den Terroristen zu entkommen und versucht, die Polizei zu verständigen. Dies gelingt ihm aber nicht, denn er wird von den Gangstern dabei entdeckt. Er schafft es jedoch den Polizisten Al Powell auf sich aufmerksam zu machen, welcher das FBI hinzuzieht. Die Beamten vor Ort nehmen die Warnungen von McClane jedoch nicht ernst, weshalb sich dieser gezwungen sieht, selbst weiter die Verbrecher zu bekämpfen. Seine einzige Unterstützung ist dabei der Polizist Al Powell, mit dem er über Funk in Kontakt steht und welcher im Laufe des Films zu seinem Freund wird.

Darsteller in "Stirb langsam": Diese Schauspieler sind mit dabei

Hauptdarsteller des Films ist Bruce Willis, der die Rolle des John McClane spielt. In unserer Auflistung erhalten Sie einen Überblick über alle Darsteller des Films.

Bruce Willis : John McClane

: Alan Rickman : Jack Gruber

: Bonnie Bedelia : Holly Gennero McClane

: Holly Gennero Reginald Vel Johnson : Sgt. Al Powell

: Sgt. Alexander Godunov: Charlie Vreski

Paul Gleason: Deputy Police Chief Dwayne T. Robinson

Robert Davi: FBI Special Agent Johnson

Special Agent De’voreaux White: Argyle

James Shigeta : Joseph Yoshinobu Takagi

: Hart Bochner : Harry Ellis

: Harry Ellis William Atherton: Richard Thornburg

Clarence Gilyard Jr.: Theo

Grand L. Bu sh: FBI-Agent Johnson

sh: FBI-Agent Rick Ducommun: Walt

Mary Ellen Trainor: Gail Wallens

Andreas Wisniewski : Tony Vreski

: Tony Vreski Al Leong: Oliver

Dennis Hayden: Eddie

Wilhelm von Homburg: James

(AZ)