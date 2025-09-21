Verbitterung über Urteile nach Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore

Vier Jahre nach dem schweren Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern stehen die Strafen für die Verantwortlichen fest. Die drei Beschuldigten einigten sich mit dem Gericht in Verbania auf das Strafmaß. Danach bekam der ehemalige Betriebsdirektor der Mottarone-Seilbahn, Enrico Tadini, eine Haftstrafe in Höhe von vier Jahren und fünf Monaten. Betriebsleiter Enrico Perocchio bekommt drei Jahre und elf Monate Haft, Seilbahneigentümer Luigi Nerini drei Jahre und zehn Monate. In Italien kann bei niedrigen Haftstrafen beantragt werden, die Strafe in gemeinnütziger Arbeit zu verbüßen. Die drei Männer müssen deshalb wohl nicht ins Gefängnis.

Notbrems-Mechanismus wurde außer Kraft gesetzt, eine größere Wartung wäre notwendig gewesen

Vor dem Unglück an Pfingsten 2021 hatten die drei im Einvernehmen die Notbrems-Vorrichtung der Seilbahn außer Kraft gesetzt. Zuvor war der Betrieb immer wieder automatisch gestoppt worden, eine größere Wartung wäre notwendig gewesen. Um den Betrieb nicht komplett zu stoppen, setzten die Betreiber den Notbrems-Mechanismus außer Kraft. Deshalb schoss die mit 15 Personen besetzte Gondel nach dem Riss des Zugseils 400 Meter zu Tal, löste sich schließlich aus den Verankerungen und stürzte ab. 14 Menschen starben. Den Seilbahn-Verantwortlichen wurde unter anderem mehrfache fahrlässige Tötung sowie fahrlässige schwere Körperverletzung vorgeworfen. Die italienische Strafprozessordnung sieht die Möglichkeit vor, dass sich Beschuldigte und Staatsanwaltschaft in einem Vorverfahren auf das Strafmaß einigen. In diesem Fall verringert sich die Strafe um ein Drittel.

Der fünfjährige Eitan überlebte als Einziger - und wurde von seinem Opa entführt

Freigesprochen wurden die Verantwortlichen der Südtiroler Firma Leitner, die die Wartungsarbeiten der Mottarone-Seilbahn übernommen hatte. Leitner hatte aus eigener Hand die Angehörigen der Opfer mit 15 Millionen Euro entschädigt. Eine Versicherung soll den Angehörigen zudem rund zehn Millionen Euro bezahlt haben. Das bekannteste Opfer des Unglücks war der damals fünf Jahre alte Eitan, der den Absturz als Einziger überlebte. Seine Eltern, sein zweijähriger Bruder sowie zwei Urgroßeltern kamen ums Leben. Nach der Tragödie entspannte sich zwischen der italienischen und der israelischen Familie des Jungen ein Sorgerechtsstreit. Eitan war zwischenzeitlich von seinem Großvater mütterlicherseits nach Israel entführt worden. Heute lebt der Neunjährige bei seiner Tante väterlicherseits in Italien, das Sorgerecht übt ein Vormund aus.

Alleine Eitan soll nach Angaben des Corriere della Sera 3,5 Millionen Euro Schmerzensgeld zugesprochen bekommen haben. Das übrige Geld wurde unter den rund 90 weiteren Angehörigen der Opfer aufgeteilt. Vincenza Minutella, Mutter der bei dem Unglück ums Leben gekommenen 26 Jahre alten Tochter, reagierte mit Unverständnis auf das Prozess-Ende. „Sie sind verantwortlich für den Tod von 14 Menschen und kommen straflos davon“, zitierte die Zeitung La Repubblica Minutella. Auch die Bürgermeisterin des Ortes Stresa am Lago Maggiore, in der die Talstation der inzwischen stillgelegten Seilbahn liegt, zeigte sich „sehr verbittert“ über den Prozess-Ausgang.

Staatsanwalt meint: Keine Strafe hätte den Schmerz der Geschädigten lindern können

Betriebsdirektor Tadini hatte sich bei den Opfern entschuldigt. In einem Brief zeigte er sich „zutiefst betrübt über all den Schmerz, über das viele, zu viele Leid, das durch mein Verhalten verursacht wurde und das mich nicht in Ruhe lässt“. Besonders fürchte er, dass die Familien der Angehörigen ihm nicht vergeben könnten. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor der Absprache vor Gericht und den verkürzten Strafen zugestimmt. „Wir sind uns des Leidens der Familien der Opfer bewusst“, sagte Staatsanwalt Alessandro Pepè. „Es ist nicht das beste Ergebnis, aber eine insgesamt angemessene Lösung, die allen ermöglicht, zu versuchen, ein neues Kapitel aufzuschlagen.“ Keine Strafe hätte den Schmerz der Geschädigten lindern können.