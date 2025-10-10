Totschlag an Säugling? Mutter vor Gericht

Nach dem Tod ihres neugeborenen Babys ist ab Freitag (9 Uhr) eine 26-jährige Frau Angeklagte im Prozess am Landgericht Gießen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag durch Unterlassen vor. Sie soll am 10. März 2024 das Kind in ihrer Wohnung in Gießen auf die Welt gebracht und sich nicht gekümmert haben, sodass es bald darauf starb. Ihr damaliger Lebensgefährte entdeckte Stunden später das tote Baby und alarmierte die Polizei. Das Schwurgericht hat bislang Termine bis in den Dezember bestimmt.

