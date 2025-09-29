13-Jähriger soll Hakenkreuze in Autos geritzt haben

Ein 13-Jähriger soll im südhessischen Viernheim mehrere Autos zerkratzt und so einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet haben. In drei der Fahrzeuge soll er mit einem Stein jeweils ein Hakenkreuz geritzt haben, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Ein Zeuge hatte den Jungen am Sonntagnachmittag beobachtet und die Beamten alarmiert. Diese nahmen den 13-Jährigen mit und übergaben ihn einem Erziehungsberechtigten.

Strafmündig ist der Junge mit 13 Jahren noch nicht, er wird also nicht bestraft werden können. Die betroffenen Autobesitzer können den angerichteten Schaden aber zivilrechtlich einfordern.