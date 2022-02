Stralsund - Wilde Hunde im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern am 5.2.22 den Film "Stralsund - Wilde Hunde". Wann war die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der Februar startet spannend: Im ZDF lief "Stralsund - Wilde Hunde". Sie suchen nach Infos zur Episode? Das trifft sich gut: Wir haben Infos. In diesem Text sagen wir Ihnen, wann der TV-Termin war, welche Darsteller mit von der Partie sind, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob Sie die Folge auch als kostenlosen Stream in der Mediathek finden.

TV-Termin: "Stralsund - Wilde Hunde" am 5.2.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Stralsund - Wilde Hunde" kam am Samstag, 5. Februar 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Los ging es um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarteten rund 90 Minuten Spannung. Der Samstagabend war schon anderweitig verplant? Dann schauen Sie sich "Stralsund - Wilde Hunde" doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Stralsund - Wilde Hunde"

Was für ein Schock für alle Beteiligten: Nur wenige Stunden nach seiner Entlassung aus Polizeigewahrsam stirbt der Jugendliche Mario Brendler. Die Beamten hatten ihn wegen eines Drogendeliktes festgesetzt. Schnell kommt der Verdacht auf, dass Brendler nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Das Stralsunder Ermittlungsteam übernimmt die Untersuchungen.

Nina Petersen und Karl Hidde machen sich unter Hochdruck an die Ermittlungen. Sie finden heraus, dass Brendler zu Lebzeiten das eine oder andere Mal das BKA mit wichtigen Informationen aus der Szene versorgt hatte. Deshalb hatte das BKA auch Thomas Jung, den Chef der Stralsunder Polizei gebeten, den Jugendlichen wieder frei zu lassen. Für Nina und Karl sind die Neuigkeiten ein Schlag ins Gesicht. Sie sind überzeugter denn je: Mario könnte noch leben.

Brendler war Teil einer Jugendgang, die im Auftrag einer ausländischen Organisation Verbrechen begeht. Die meisten der Kleinkriminellen sind in der Obhut von Pflegemutter Wiebke Goosen. Auf dem Gutshof der Familie stößt das Ermittlerteam nicht nur auf elementare Erkenntnisse, sondern auch auf einen alten Bekannten.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Stralsund - Wilde Hunde" im Cast

Nina Petersen - Katharina Wackernagel

- Karl Hidde - Alexander Held

- Thomas Jung - Johannes Zirner

- Karim Uthman - Karim Günes

- Karim Günes Daria - Lea Drinda

Jo Brandt - Jack Owen Berglund

- Maren Brandt - Franziska Hartmann

- Franziska Hartmann Wiebke Goosen - Catrin Striebeck

- Juri Kaczmarek - Oleg Tikhomirov

- Mario Brendler - Junis Marlon

- Junis Marlon Sergej - Bohdan Artur Swiderski

Danni - Felix Steyer

Connie - Marie Dollenberg

"Stralsund - Wilde Hunde" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben Interesse an "Stralsund - Wilde Hunde", aber am Samstag keine Zeit? Macht nichts: Das ZDF stellt die Episode auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

