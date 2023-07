"Stranger Sins": Start, Sendetermine und Übertragung im Stream

In der Serie "Stranger Sins" dürfen Paare gemeinsam ihre erotischen Fantasien ausleben. Alles über Start, Sendetermine und Übertragung im Stream gibt es hier.

Es dreht sich alles um Erotik, unausgelebte Lust und Sex: In der neuen Serie "Stranger Sins" leben acht Paare in einer schönen Hacienda in México ihre Sex-Fantasien aus. Begleitet werden sie dabei von drei Sex-Coaches, die sie leiten, ihren Vorstellungen freien Lauf zu lassen und dabei ganz neue Erfahrungen zu machen. Von Sex zu dritt über Rollenspiele bis hin zu Bondage ist alles dabei.

Es geht jedoch nicht nur darum, neue Praktiken auszuprobieren, sondern die Paare sollen sich durch Sex auch auf emotionaler Ebene näherkommen. Wie wirken sich die neuen Sex-Erfahrungen auf die Beziehung aus?

Sie wollen mehr über die Erotik-Serie erfahren? Hier haben wir alle Infos rund um Start, Sendertermine und die Übertragung im Stream für Sie. Im Anschluss stellen wir Ihnen außerdem die Paare und Sex-Coaches in "Stranger Sins" vor.

Start von "Stranger Sins": Wann geht's los?

Nicht mehr lange und die Serie startet. Ab Freitag, dem 21. Juli 2023 geht es los mit "Stranger Sins". Dann gibt es die ersten beiden Folgen im Stream zu sehen.

Übertragung von "Stranger Sins" im Stream

Die neue Serie, bei der es die Pärchen gemeinsam neue Sex-Erfahrungen sammeln, ist eine Produktion von RTL und läuft im Stream auf RTL+. Im TV gibt es die Folgen vorerst nicht zu sehen. Ein Premium-Abonnement bei dem Streaming-Anbieter des Senders gibt es bereits ab 6,99 Euro im Monat und für 59,99 Euro im Jahr (Stand: Juli 2023).

Bei der Serie handelt es sich laut RTL um ein Experiment des Senders, bei dem die Paare und ihr Sexleben im Vordergrund stehen. Die Frage ist: Hält die Beziehung diesen neuen Erfahrungen stand oder werden diese durch Eifersucht, Angst oder am Ende gar durch das eigene Ego gestört?

"Stranger Sins": Das sind die Sendetermine

Wie bereits erwähnt ist der erste Sendetermin von "Stranger Sins" am Freitag, den 21. Juli 2023. Von dort an gibt es regelmäßig immer zwei Folgen pro Woche im Stream zu sehen - acht Folgen sind es insgesamt. Demnach sehen die Sendetermine wie folgt aus:

Folge 1: Freitag, 21. Juli 2023

Freitag, 21. Juli 2023 Folge 3: Freitag, 28. Juli 2023

Freitag, 28. Juli 2023 Folge 5: Freitag, 4. August 2023

Freitag, 4. August 2023 Folge 7: Freitag, 11. August 2023

In Folge 1 geht es um die 5-jährige Beziehung zwischen Gina und Alex, denn sie möchte gerne mehr sexuelle Erfahrungen sammeln. Kate und Angel wollen durch Tantra-Sex einen längeren Orgasmus erleben – funktionieren soll das mit "Edging". Begleitet werden sie dabei von Sexologin Lea Holzfurtner.

Vanessa und Jakob sind große Fans von "50 Shades of Grey" und machen in Folge 2 Erfahrungen mit BDSM. Auch Gina und Alex haben bereits neue Sex-Erfahrungen gesammelt. Außerdem kommt es zu einem echten erotischen Abendteuer: Einer intimen Party zu viert.

Das sind die Paare und Sex-Coaches bei "Stranger Sins"

Diese acht Paare sind bei "Stranger Sins" dabei und breit, ihren sexuellen Horizont zu erweitern:

Gina, 25 und Alex, 30 aus Wülfrath

Kate, 27 und Angel, 26 aus Berlin

Vanessa, 23 und Jakob, 24 aus Siegsdorf

Elli, 26 und Credo, 26 aus Berlin und Dresden

und Mimi, 40 und André, 36 aus Berlin

Desiree, 45 und Jörg, 43 aus Meerbusch

Daniela, 36 und Christian, 40 aus Stade

Shiva, 26 und Felix, 25 aus Berlin

Das sind die Sex-Experten und -Expertinnen: