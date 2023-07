"Stranger Sins": Diese Teilnehmer und Experten sind dabei

In der Serie "Stranger Sins" auf RTL+ geht es heiß her, denn es geht um Lust, erotische Fantasien und Sex. Diese Teilnehmer und Experten sind dabei.

Seit dem 21. Juli 2023 gibt es auf RTL+ eine neue Serie, bei der es um Paare geht, die ihren Sex-Fantasien freien Lauf lassen und gemeinsam neue Erfahrungen sammeln. Dabei werden Sie von Experten begleitet, die sie in die Welt der Rollenspiele oder es Bondage einführen. Auch intime Partys mit anderen Paaren können unter den richtigen Umständen das Sex-Leben aufpeppen.

In der Serie "Stranger Sins" soll sich zeigen, ob sich die Paare durch neue körperliche Erfahrungen auch auf emotionaler Ebene annähern können. Können die neugelernten Sex-Praktiken die Beziehung zum Positiven verändern? Und wie stören Eifersucht oder Angst das intime Miteinander?

Bei der Übertragung von "Stranger Sins" sind insgesamt acht Paare und drei Experten und Expertinnen mit dabei. Hier stellen wir Ihnen alle Teilnehmer einmal vor.

Teilnehmer bei "Stranger Sins": Das sind die acht Paare

Gina, 25 und Alex, 30 aus Wülfrath

Seit 2018 sind die beiden ein Paar und seit fast zwei Jahren verheiratet. Die beiden außerdem bereits ein gemeinsames Kind. Besonders Gina, die nebenberuflich erotische Fotos und Videos produziert, möchte das Sex-Leben in ihrer Ehe aufpeppen. Ihr Wunsch: Ein Dreier mit zwei Männern, am besten sollte einer davon ihr Ehemann Alex sein. Alex möchte Gina diesen Wunsch erfüllen, doch muss er mit dem anderen Mann auf derselben Ebene sein. Kann das funktionieren?

Kate, 27 und Angel, 26 aus Berlin

Seit vier Jahren sind die beiden in einer Beziehung - Kate ist bisexuell, Angel ist lesbisch. Schon länger leben die beiden ihre Sexualität aus und sammeln neue Erfahrungen, zum Beispiel auf frivolen Partys oder bei "Only Fans". Ihr Ziel ist es in erster Linie, sich gegenseitig auf körperlicher Ebene näher zu kommen und besser kennenzulernen. Die beiden wollen deshalb von den Experten lernen, wie sie ihre Orgasmen verlängern können.

Kate (links) und Angel Foto: RTL / Kimberly Bender

Vanessa, 23 und Jakob, 24 aus Siegsdorf

Vanessa und Jakob sind seit einem Jahr zusammen. Gemeinsam haben sie schon oft ihre sexuellen Grenzen erforscht. Aktuell ist ihre Lust aufeinander besonders groß und die beiden möchten ihr Sexleben auf einen neuen Höhepunkt bringen. Ihr Wunsch ist es deshalb, BDSM auszuprobieren.

Vanessa und Jakob Foto: RTL / Kimberly Bender

Elli, 26 und Credo, 26 aus Berlin und Dresden

Elli und Credo kennen sich zwar schon seit sieben Jahren und sind seit drei Jahren ein Paar, doch im Bett ist aktuell kaum was los. Elli arbeitete als Escortdame, als sie Credo kennenlernte, der damals noch in einer anderen Beziehung war. Ganz glücklich über Ellis Beruf ist er allerdings nicht. Schon im Jahr 2021 nahmen die beiden bei "Temptation Island" teil. Nun wollen sie unbedingt bei "Stranger Sins" mitmachen, um das Feuer im Schlafzimmer neu zu entfachen.

Elli und Credo Foto: RTL / Kimberly Bender

Mimi, 40 und André, 36 aus Berlin

Mimi und André sind seit sechs Jahren zusammen und in ihrer Beziehung werden Sex und Erotik großgeschrieben. Nachdem sie zwei Jahre lang ein Paar waren, entschlossen sie sich dazu, ihr Sex-Leben öffentlich zu machen und teilen sich heute einen Beruf: Mimi ist Cam Girl und André steht hinter der Kamera. Der größte Wunsch der gebürtigen Kubanerin ist jedoch bisher unerfüllt: Sie wünscht sich einen Dreier mit einem anderen Mann, doch dabei ist sie sehr wählerisch.

Mimi und André Foto: RTL / Kimberly Bende

Desiree, 45 und Jörg, 43 aus Meerbusch

Bei Desiree und Jörg lodert die Flamme der Leidenschaft, denn das Paar lebt in einer offenen Ehe, in der mit gegenseitiger Erlaubnis alles möglich ist. Die beiden sind der Meinung, dass Offenheit davor schützt, sich gegenseitig zu verletzen. Jörg hat voyeuristische Neigungen und möchte seine Frau dabei beobachten, wie sie Sex mit anderen Männern hat. Das Problem ist jedoch, dass er auch sehr sensibel ist und schnell eifersüchtig werden kann. Überschätzt Jörg seine eignen Fantasien?

Desiree und Jörg Foto: RTL / Kimberly Bender

Daniela, 36 und Christian, 40 aus Stade

Daniela und Christian sind bereits seit 22 Jahren zusammen und haben eine gemeinsame Tochter. Ihr Nervenkitzel beim Sex kommt durch den Einsatz von Spielzeug oder durch Sex an ungewöhnlichen Orten. Christian ist großer Fan von Danielas Dominanz im Bett, doch sie wünscht sich, dass er sie auch Mal härter rannimmt. Weil er ihr aber nicht weh tun will, wollen die beiden bei "Stranger Sins" Neues lernen, ohne dabei Grenzen zu überschreiten.

Daniela und Christian Foto: RTL / Kimberly Bender

Shiva, 26 und Felix, 25 aus Berlin

Seit einem Jahr sind die beiden ein Paar und wollen einmal heiraten und Kinder kriegen. Im Schlafzimmer geht es heiß her: Felix sieht seine Vorlieben bei Sex in der Öffentlichkeit und Analsex, Shiva mag BDSM und übernimmt gerne die Führung im Bett. Ihr gemeinsames Ziel ist es, Tantra-Sex auszuprobieren.

"Stranger Sins": Sex-Coaches und Experten

Lea Holzfurtner

Die zertifizierte Sexcoachin und psychologische Beraterin ist aus Berlin und hat sich auf Orgasmen und Libidoprobleme, sowie auf sexlose Beziehungen spezialisiert. Ihr Motto: "Es gibt keine Moral, die den Fantasien übergeordnet ist. Man darf Fantasien ausleben."

Lea Holzfurtner Foto: RTL / Kimberly Bender

Dominique Insomnia

Im Alter von 17 erfuhr die Berlinerin, dass ihre Mutter als Domina arbeitet und entschloss sich daraufhin, dasselbe zu machen. 1987 eröffnete sie mit ihrer Mutter ein eigenes Studio, 1993 folgte dann die Eröffnung ihrer Dominaschule – der ersten in ganz Deutschland. 2006 eröffnete sie den Insomnia Club in Berlin. Seitdem hat Sie auch einiges an TV-Erfahrung gesammelt: Zwischen 1994 bis 2044 war sie bei "Wahre Liebe" auf VOX zu sehen und von 1994 bis 2000 bei "Beate-Uhse TV". Ihre Einstellung zu Sex und dem Domina-Dasein: "Alle wollen es, alle tun es irgendwie, aber alle wollen irgendwie nicht darüber reden."

Dominique Insomnia Foto: RTL / Kimberly Bender

Eric Osterlund

Eric Osterlund ist aus Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. Als Tantralehrer gibt er Tipps über Videoanruf und hält persönliche Sessions bei "Stranger Sins". Seine Motivation: "I love to create spaces where the people can fulfill their desires."