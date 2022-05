Staffel 4 von "Stranger Things": Start von Teil 2, Besetzung, Folgen und Handlung

Wann erscheint Teil 2 von Staffel 4 von "Stranger Things" auf Netflix? Hier finden Sie die Infos rund um Start, Besetzung, Folgen, Handlung und Trailer.

"Stranger Things" ist aktuell mit Teil 1 von Staffel 4 auf Netflix zu sehen. Eleven, Mike, Dustin, Will, Lucas, Max und Co. müssen sich also wieder zahlreichen neuen Gefahren stellen.

Übrigens: Die Schöpfer Matt und Ross Duffer haben bestätigt, dass Staffel 4 nicht das Ende der Geschichte sein wird und dass es noch eine Staffel 5 von "Stranger Things" geben wird. Diese soll Netflix zufolge dann aber das Ende der Mystery-Serie sein.

Wie sieht die Handlung der vierten Staffel aus? Wie viele Episoden gibt es? Und welche Neuzugänge sind im Cast von "Starnger Things", Staffel 4? Hier erfahren Sie es, denn wir verraten Ihnen alle Infos rund um Besetzung, Handlung und Folgen. Außerdem halten wir einen aktuellen Trailer für Sie bereit.

Start: Wann kommt Teil 2 von "Stranger Things", Staffel 4?

Anders als die bisherigen Staffeln, wird Staffel 4 von "Stranger Things" in zwei Teilen veröffentlicht. Die ersten sieben Ausgabe erschienen am 27. Mai 2022 und die restlichen beiden folgen schließlich am 1. Juli 2022.

Letztendlich gibt es also zwei Start-Termine und damit auch zwei Daten, auf die man sich freuen kann! Als Grund dafür nannte Netflix die Länge der 4. Staffel.

Handlung: Darum geht es in der 4. Staffel von "Stranger Things"

Sechs Monate ist die Schlacht von Starcourt nun her, bei der Hawkins von Schrecken und Zerstörung heimgesucht wurde. Die Beteiligten kämpfen immer noch mit den Folgen und sind ersteinmal voneinander getrennt. Hinzu kommen die klassischen Schwierigkeiten des Highschool-Lebens, mit denen die Freunde von Elfie fertig werden müssen. Als wäre das nicht genug, taucht in dieser ohnehin turbulenten Zeit nun eine neue, schreckliche übernatürliche Gefahr auf und bringt ein Rätsel mit sich. Kann das Rätsel gelöst und dem Grauen der anderen Seite endlich ein Ende gesetzt werden?

Am Ende der 3. Staffel wurden die Zuschauer mit einigen offenen Fragen zurückgelassen. Hat Elfie ihre Fähigkeiten für immer verloren? In der letzten Folge der vorherigen Staffel war sie noch immer nicht in der Lage, wieder Gegenstände mit ihrem Verstand zu kontrollieren.

Episoden: Folgen von "Stranger Things", Staffel 4

Staffel 4 von "Stranger Things" umfasst insgesamt neun Folgen, die mit 60 bis 100 Minuten deutlich mehr Spielzeit haben als vergangene Episoden. Das Finale der vierten Staffel fällt mit zweieinhalb Stunden Länge besonders umfangreich aus.

Das sind die deutschen Titel der Episoden und die dazugehörigen Veröffentlichungstermine:

Folge 1: "Der Höllenfeuer-Club" (27. Mai 2022)

Folge 2: "Vecnas Fluch" (27. Mai 2022)

Folge 3: "Das Monster und die Superheldin" (27. Mai 2022)

Folge 4: "Lieber Billy" (27. Mai 2022)

Folge 5: "Das Projekt Nina" (27. Mai 2022)

Folge 6: "Eintauchen" (27. Mai 2022)

Folge 7: "Das Massaker im Hawkins Lab" (27. Mai 2022)

Folge 8: "Papa" (01. Juli 2022)

Folge 9: "Im Huckepack" (01. Juli 2022)

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Stranger Things", Staffel 4

Hier finden Sie einen Überblick über Schauspieler im Cast der vierten Staffel von "Stranger Things":

Rolle Schauspieler Jim Hopper David Harbour Mike Wheeler Finn Wolfhard Elfie Millie Bobby Brown William "Will" Byers Noah Schnapp Dustin Henderson Gaten Matarazzo Nancy Wheeler Natalia Dyer Jonathan Byers Charlie Heaton Steve Harrington Joe Keery Joyce Byers Winona Rider Lucas Sinclair Caleb McLaughlin Dr. Sam Owens Paul Reiser

Neue Darsteller: Wer sind die Neuzugänge in Staffel 4?

In Staffel 4 von "Stranger Things" wird es auch einige Neuzugänge geben. Hier ein Überblick:

Rolle Schauspieler Erläuterung zur Rolle Peter Ballard Jamie Campbell Bower arbeitet in einer psychiatrischen Klinik Argyle Eduardo Franco neuer bester Freund von Jonathan Eddie Munson Joseph Quinn Anführer des Hellfire Club Lieutenant Colonel Sullivan Sherman Augustus will Hawkins ein für allemal vom Bösen befreien Jason Carver Mason Dye Schüler, dessen heile Welt zusammenbricht Yuri Nikola Djuricko russischer Schmuggler Victor Creel Robert Englund in der psychiatrischen Anstalt einsitzender Mörder Dmitri Tom Wlaschiha russischer Gefängniswärter

Einblicke: Trailer und Bilder zu Staffel 4 von "Stranger Things"

Netflix hatte im Vorfeld erste Bilder zur neuen Staffel veröffentlicht. Man erkennt dort, dass es auch in Staffel 4 zu Spannung, zu Rätseln, aber auch zu lustigen Momenten kommen wird. Wir haben Ihnen hier eine Auswahl der neuen Bilder zusammengestellt:

5 Bilder Einblicke in Staffel 4 von "Stranger Things" Foto: Netflix

Mitte April wurde außerdem ein offizieller Trailer zur 4. Staffel von "Stranger Things" veröffentlicht, der Einblicke in die Geschichte gibt:

Rezensionen: Wie kommt Staffel 4 von "Stranger Things" bei den Kritikern an?

Netflix hatte die Serie zu Rezensionszwecken bereits vor der offiziellen Veröffentlichung bestimmten Vertretern der Presse zugänglich gemacht. Die Kritiken fielen größtenteils positiv aus - das Online-Magazin TVLine hat Staffel 4 sogar die Höchstwertung von 100 Punkten verliehen, wie man auf der Bewertungsplattform metacritic nachlesen kann.

Die schlechteste Bewertung mit 42/100 Punkten kam von IndieWire: Das Magazin wirft der Serie vor mehr für den Algorithmus geschrieben zu sein, als echte Unterhaltung zu bieten. Eine durchweg negative Kritik hat die neue Staffel bisher jedoch noch nicht erhalten.