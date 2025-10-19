Staffel 5 von "Stranger Things": Wann starten die neuen Folgen bei Netflix?

"Stranger Things" erhält eine weitere Staffel und geht damit in die fünfte und letzte Runde. Die Idee zu der Science-Fiction-Horror-Serie stammt von den beiden Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer. Die Handlung spielt in den 1980er Jahren in dem fiktiven Ort Hawkins in Indiana, USA. Im Mittelpunkt der Serie stehen vier befreundete Teenager-Jungen und ein mysteriöses Mädchen namens Elfie, das psychokinetische Fähigkeiten besitzt.

Mittlerweile gibt es umfassendere Informationen hinsichtlich Staffel 5. Hier in diesem Artikel bekommen Sie alle Facts rund um Start, Handlung, Besetzung und Stream der Serie. Als kleines Schmankerl finden Sie am Ende einen bereits vorab veröffentlichten Trailer, der einen kurzen Einblick in die Geschehnisse der finalen Staffel gibt.

„Stranger Things“: Start von Staffel 5 - wann läuft das Finale auf Netflix?

Der Dreh der fünften Staffel von „Stranger Things“ endete im Dezember 2024 und hat eine große Masse an Stoff produziert. Dies mag auch der Grund sein, warum die finalen acht Folgen jeweils Spielfim-Länge haben. Mittlerweile hat die fünfte Staffel aber ein konkretes Startdatum. Aufgeteilt in drei Teile, hat Netflix den 27. November 2025 als Starttermin bekanntgegeben.

Um die vierte und auch die vergangenen Staffeln von "Stranger Things" bei Netflix anschauen zu können, brauchen Sie ein Abo bei dem Streaming-Anbieter. Der Preis für ein Abonnement variiert je nach gewähltem Angebot. Pro Monat fallen zwischen 4,99 Euro und 19,99 Euro für Kundinnen und Kunden an (Stand: Oktober 2025).

Staffel 5 von „Stranger Things“: Die Handlung der neuen Folgen

Bis dato markierte die Schlacht von Starcourt einen Wendepunkt in der Geschichte von "Stranger Things", denn nach dieser trennten sich die Wege der Freunde um Elfi zum ersten Mal. Die Geschehnisse der vierten Staffel setzen sechs Monate danach ein, das Finale wird noch ferner in der Zukunft liegen. Dazu wurden nun auch weitere Informationen bekanntgegeben. Da die Schauspieler der jungen Hauptrollen, wie Millie Bobby Brown und Finn Wolfhard, schneller älter werden als ihre Charaktere in der Serie, beschlossen die Duffer-Brüder, Matt und Ross, die fünfte Staffel von „Stranger Things“ mit einem Zeitsprung zu versehen. Anfangs wurde ein Zeitraum von 3,5 Jahren als möglich vermutet, mittlerweile wurde jedoch bestätigt, dass der Zeitsprung nur 1,5 Jahre umfassen wird. Die letzten Episoden der Serie spielen daher im Herbst 1987, also etwa vier Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel und, wie erwähnt, mehr als ein Jahr nach Staffel 4. Hawkins ist von Rissen durchzogen, die das Upside Down mit der realen Welt verbinden. Die Stadt steht unter militärischer Quarantäne, und Elf wird gejagt. Die Gruppe hat ein Ziel: Vecna finden und töten – doch er ist verschwunden.

Es folgen Spoiler zu Staffel 4:

Am Ende der vierten Staffel steht fest, dass die jugendlichen Helden der Serie Vecna zwar fürs Erste in die Flucht schlagen, aber endgültig ist der neue Bösewicht nicht von der Bildfläche verschwunden. Als Nancy, Steve und Robin das Haus nach dem Showdown auf dem Dachboden verlassen, ist Vecna nicht mehr da und die vier Portale in Hawkins öffnen sich. Die Duffer-Brüder haben bereits bekannt gegeben, dass die finale Staffel 5 nicht so lang wie die vierte Staffel sein wird. Das liegt daran, dass es aufgrund der unmittelbaren Bedrohung durch Vecna alias "Nummer 1" und die Portale direkt mit dem Kampf gegen das Böse los geht und nicht wie in bisherigen Staffeln zunächst der Alltag der Hauptcharaktere im Fokus steht. Außerdem soll es einen Zeitsprung geben - es ist also möglich, dass schon zu Beginn der neuen Folgen von Hawkins nur noch wenig übrig ist.

"Stranger Things", Staffel 5 im Stream: Alle Folgen und Sendetermine im Überblick

Staffel 5 von "Stranger Things" wird gleichzeitig auch die letzte der Mystery-Serie sein. Nach einer ersten Ankündigung der Autoren auf X, in der der Titel der ersten Episode als „The Crawl“ (“Die Suche“) bekannt gegeben wurde, wurden wenig später auch die Titel aller acht Folgen in einem ersten Teaser veröffentlicht.

Aufgeteilt sind die acht Folgen in insgesamt drei Teile. Während der die ersten vier Folgen umfassende erste Teil am 27. November um 02.00 Uhr in der Nacht veröffentlicht wird, erscheint der zweite Teil mit den Folgen 5 bis 7 am 2. Weihnachtsfeiertag, also dem 26. Dezember zur gleichen Zeit. Das Finale und damit der abschließende Teil in Form von Folge 8 ist dann ab dem 1. Januar, erneut um 02.00 Uhr, verfügbar. Die Episodentitel von Staffel 5 lauten wie folgt:

Teil 1:

Folge 1: „Die Suche“ ab 27. November 2025 um 2 Uhr ( Netflix )

Folge 2: „Das Verschwinden von ...“ ab 27. November 2025 um 2 Uhr ( Netflix )

Folge 3: „Die Turnbow-Falle“ ab 27. November 2025 um 2 Uhr ( Netflix )

Folge 4: „Der Zauberer“ ab 27. November 2025 um 2 Uhr ( Netflix )

Teil 2:

Folge 5: „Der Stromschlag“ ab 26. Dezember 2025 um 2 Uhr ( Netflix )

Folge 6: „Die Flucht von Camazotz“ ab 26. Dezember 2025 um 2 Uhr ( Netflix )

Folge 7: „Die Brücke“ ab 26. Dezember 2025 um 2 Uhr ( Netflix )

Teil 3 :

Folge 8: „Zurück in der realen Welt“ ab 1. Januar 2026 um 2 Uhr ( Netflix )

Im Übrigen soll das „Stranger Things“-Imperium auch nach der finalen 5. Staffel nicht sang- und klanglos im Nichts verschwinden: Das Portal deadline.com verkündete, dass das Serienschöpfer-Zwillingsbruderpaar Matt & Ross Duffer bereits an einem Spin-off tüfteln. Auch eine animierte Version sei in der Mache. Für ihr neu gegründetes Unternehmen Upside Down Pictures versprechen sie generell „Geschichten, die an dieser wunderbaren Kreuzung spielen, an der das Gewöhnliche auf das Außergewöhnliche trifft, wo großes Spektakel mit feinfühliger Charakterarbeit koexistiert und am Ende das Herz über den Zynismus triumphiert.“

Besetzung von „Stranger Things“: Schauspieler im Cast von Staffel 5

Alle Überlebenden der vierten Staffel werden voraussichtlich auch im Finale dabei sein. Hier finden Sie eine Übersicht über die Hauptdarsteller im Cast von "Stranger Things" und ihre Rollennamen in der Serie. Wir haben nur diejenigen Darstellerinnen und Darsteller erfasst, die in einer mindestens zweistelligen Anzahl von Episoden zu sehen waren.

Winona Ryder als Joyce Byers

David Harbour als Jim Hopper

Finn Wolfhard als Mike Wheeler

Gaten Matarazzo als Dustin Henderson

Caleb McLaughlin als Lucas Sinclair

Natalia Dyer als Nancy Wheeler

Charlie Heaton als Jonathan Byers

Joe Keery als Steve Harrington

Millie Bobby Brown als Eleven

Noah Schnapp als Will Byers

Cara Buono als Karen Wheeler

Priah Ferguson als Erica Sinclair

Joe Chrest als Ted Wheeler

Maya Hawke als Robin Buckley

Brett Gelman als Murray Bauman

Paul Reiser als Dr. Sam Owens

Dacre Montgomery als Billy Hargrove

Matthew Modine als Dr. Martin Brenner

Jamie Campbell Bower als Vecna

Rob Morgan als Officer Powell

John Reynolds als Officer Callahan

Tinsley Price als Holly Wheeler

Catherine Curtin als Claudia Henderson

Randy Havens als Scott Clarke

Sean Astin als Bob Newby

Susan Shalhoub Larkin als Florence

Max Mayfield (Sadie Sink) liegt seit dem Ende der Staffel 4 im Koma – ihr Schicksal bleibt spannend.

Das sind die Neuzugänge in Staffel 5:

Nell Fisher als Bookworm

Jake Connelly als NN

Alex Breaux als Joe Pickett

Linda Hamilton als Terminator

Mit dem Wiederauftauchen von Joseph Quinn (Eddie Munson) und Eduardo Franco (als Publikumsliebling Argyle) ist indes nicht zu rechnen, vermutet man in Fachkreisen.

Trailer zur 5. Staffel von "Stranger Things"

Zum Schluss finden Sie hier noch den offiziellen Teaser zur finalen Staffel von „Stranger Things“: