Staffel 5 von "Stranger Things": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

"Stranger Things" erhält eine weitere Staffel und geht damit in die fünfte und letzte Runde. Die Idee zu der Science-Fiction-Horror-Serie stammt von den beiden Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer.

"Stranger Things" spielt in den 1980er Jahren in dem fiktiven Ort Hawkins in Indiana, USA. Im Mittelpunkt der Serie stehen vier befreundete Teenager-Jungen und ein mysteriöses Mädchen namens Elfie, das psychokinetische Fähigkeiten besitzt.

Was ist bisher zu der fünften Staffel bekannt? Hier in diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zum Start, zur Handlung und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast der neuen Staffel von "Stranger Things".

Start, Staffel 5: Wann geht "Stranger Things" bei Netflix in Deutschland weiter?

Zwischen der dritten und vierten Staffel mussten die Fans knappe drei Jahre warten, und auch im Hinblick auf das Finale in Staffel 5 verlangt Netflix seinen Fans wieder reichlich Geduld ab. Der Drehbeginn war ursprünglich für 2023 vorgesehen, doch die bekannten Streiks in Hollywood haben derartige Planungen gründlich über den Haufen geworfen.

Tatsächlich fiel der von allen Beteiligten lange erwartete Startschuss erst im vergangenen Jahr: am 8. Januar 2024. Manche Optimisten glaubten, dass die finale Staffel noch im selben Jahr an den Start gehen würde. Nun ist bekannt, dass Staffel 5 von „Stranger Things“ erst 2025 erscheint. Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest.

Um die vierte und auch die vergangenen Staffeln von "Stranger Things" bei Netflix anschauen zu können, brauchen Sie ein Abo bei dem Streaminganbieter. Der Preis für ein Abonnement variiert je nach gewähltem Angebot. Pro Monat fallen zwischen 4,99 Euro und 19,99 Euro für Kundinnen und Kunden an (Stand: Januar 2025).

Handlung: Darum geht es in Staffel 5 von "Stranger Things"

Bis dato markierte die Schlacht von Starcourt einen Wendepunkt in der Geschichte von "Stranger Things", denn nach dieser trennten sich die Wege der Freunde um Elfi zum ersten Mal. Die Geschehnisse der vierten Staffel setzen sechs Monate danach ein, das Finale wird noch ferner in der Zukunft liegen. Dazu wurden nun auch weitere Informationen bekanntgegeben. Da die Schauspieler der jungen Hauptrollen, wie Millie Bobby Brown und Finn Wolfhard, schneller älter werden als ihre Charaktere in der Serie, beschlossen die Duffer-Brüder, Matt und Ross, die fünfte Staffel von Stranger Things mit einem Zeitsprung zu versehen.

Anfangs wurde ein Zeitraum von 3,5 Jahren als möglich vermutet, mittlerweile wurde jedoch bestätigt, dass der Zeitsprung nur 1,5 Jahre umfassen wird. Die letzten Episoden der Serie sollen nun im Herbst 1987 spielen, also etwa vier Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel. Dass Zeit zwischen den Staffeln vergehen wird, lässt auch ein offizielles Behind-the-Scenes-Foto von David Harbour als Jim Hopper vermuten. Auf diesem hat der Darsteller ordentlich Bart bekommen:

In Staffel 4 bekamen es Elfie, Mike, Dustin, Will, Lucas, Max und Co. mit einer neuen übernatürlichen Gefahr zu tun: dem dunklen "Zauberer" Vecna, der aus der Schattenwelt heraus für Chaos in der Realität sorgt.

Es folgen Spoiler zu Staffel 4:

Am Ende der vierten Staffel steht fest, dass die jugendlichen Helden der Serie Vecna zwar fürs Erste in die Flucht schlagen, aber endgültig ist der neue Bösewicht nicht von der Bildfläche verschwunden. Als Nancy, Steve und Robin das Haus nach dem Showdown auf dem Dachboden verlassen, ist Vecna nicht mehr da und die vier Portale in Hawkins öffnen sich. Die Duffer-Brüder haben bereits bekannt gegeben, dass die finale Staffel 5 nicht so lang wie die vierte Staffel sein wird. Das liegt daran, dass es aufgrund der unmittelbaren Bedrohung durch Vecna alias "Nummer 1" und die Portale direkt mit dem Kampf gegen das Böse los geht und nicht wie in bisherigen Staffeln zunächst der Alltag der Hauptcharaktere im Fokus steht. Außerdem soll es einen Zeitsprung geben - es ist also möglich, dass schon zu Beginn der neuen Folgen von Hawkins nur noch wenig übrig ist.

Episoden: Das sind die Folgen von Staffel 5, "Stranger Things"

Staffel 5 von "Stranger Things" wird gleichzeitig auch die letzte der Mystery-Serie sein. Nach einer ersten Ankündigung der Autoren auf X, in der der Titel der ersten Episode als „The Crawl“ (“Die Suche“) bekannt gegeben wurde, wurden nun die Titel aller acht Folgen in einem ersten Teaser veröffentlicht. Die Episodentitel von Staffel 5 lauten wie folgt:

Folge 1: „Die Suche“

Folge 2: „Das Verschwinden von ...“

Folge 3: „Die Turnbow-Falle“

Folge 4: „Der Zauberer“

Folge 5: „Der Stromschlag“

Folge 6: „Die Flucht von Camazotz“

Folge 7: „Die Brücke“

Folge 8: „Zurück in der realen Welt“

Im Übrigen soll das „Stranger Things“-Imperium auch nach der finalen 5. Staffel nicht sang- und klanglos im Nichts verschwinden: Das Portal deadline.com verkündet, dass das Serienschöpfer-Zwillingsbruderpaar Matt & Ross Duffer bereits an einem Spin-off tüfteln. Auch eine animierte Version sei in der Mache. Für ihr neu gegründetes Unternehmen Upside Down Pictures versprechen sie generell „Geschichten, die an dieser wunderbaren Kreuzung spielen, an der das Gewöhnliche auf das Außergewöhnliche trifft, wo großes Spektakel mit feinfühliger Charakterarbeit koexistiert und am Ende das Herz über den Zynismus triumphiert.“ Klingt doch irgendwie gut, oder?

Besetzung von Staffel 5: Welche Schauspieler sind im Cast von "Stranger Things"?

Alle Überlebenden der vierten Staffel werden voraussichtlich auch im Finale dabei sein. Hier finden Sie eine Übersicht über die Hauptdarsteller im Cast von "Stranger Things" und ihre Rollennamen in der Serie. Wir haben nur diejenigen Darstellerinnen und Darsteller erfasst, die in einer mindestens zweistelligen Anzahl von Episoden zu sehen waren.

Winona Ryder als Joyce Byers

David Harbour als Jim Hopper

Finn Wolfhard als Mike Wheeler

Gaten Matarazzo als Dustin Henderson

Caleb McLaughlin als Lucas Sinclair

Natalia Dyer als Nancy Wheeler

Charlie Heaton als Jonathan Byers

Joe Keery als Steve Harrington

Millie Bobby Brown als Eleven

Noah Schnapp als Will Byers

Cara Buono als Karen Wheeler

Sadie Sink als Max Mayfield

Priah Ferguson als Erica Sinclair

Joe Chrest als Ted Wheeler

Maya Hawke als Robin Buckley

Brett Gelman als Murray Bauman

Paul Reiser als Dr. Sam Owens

Dacre Montgomery als Billy Hargrove

Matthew Modine als Dr. Martin Brenner

Jamie Campbell Bower als Vecna

Rob Morgan als Officer Powell

John Reynolds als Officer Callahan

Tinsley Price als Holly Wheeler

Catherine Curtin als Claudia Henderson

Randy Havens als Scott Clarke

Sean Astin als Bob Newby

Susan Shalhoub Larkin als Florence

Auch die Namen einiger Neuzugänge sind bereits durchgesickert:

Nell Fisher als Bookworm

Jake Connelly als NN

Alex Breaux als Joe Pickett

Linda Hamilton als Terminator

Mit dem Wiederauftauchen von Joseph Quinn (Eddie Munson) und Eduardo Franco (als Publikumsliebling Argyle) ist indes nicht zu rechnen, vermutet man in Fachkreisen.

Trailer: Gibt es bereits erste Einblicke in Staffel 5 von "Stranger Things"?

Erster Einblick? Bitte sehr: Wir können mit einem „Behind the Scenes“-Video dienen:

Noch wurde bisher kein offizieller Trailer zur fünften Staffel von "Stranger Things" veröffentlicht. Damit Sie sich dennoch einen Eindruck von der Serie machen können, haben wir hier den Original-Trailer von Staffel 4 für Sie: