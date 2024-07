Verletzte bei Straßenbahnunfall in Jena

Bei einem Auffahrunfall einer Straßenbahn im thüringischen Jena sind zwölf Menschen verletzt worden. Das teilt die örtliche Polizei mit. Demnach seien am Vormittag zwischen Sportforum und Sparkassenarena zwei Züge kollidiert. Laut Polizeibericht habe der vorausfahrende Wagen der Linie 6 aus bislang ungeklärten Gründen gebremst, woraufhin eine Bahn der Linie 8 auf ihn aufgefahren sei.

Von den zwölf verletzten Personen trugen neun leichte und drei mittelschwere Verletzungen davon. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Sachschaden sind bisher nicht abgeschlossen. Da auch die Bergung der beschädigten Fahrzeuge noch andauert, kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen.

Straßenbahn-Unfall: Erst Augsburg, dann Jena

Erst am Montag hatte sich in Augsburg bereits ein Unfall mit zwei Straßenbahnen ereignet. Auch dort war ein Wagen auf einen anderen aufgefahren, 20 Menschen wurden dabei verletzt, einige zudem schwer. Wie in Jena kam es auch hier am Unfallort, an der Eserwallstraße zwischen den Haltestellen Rotes Tor und Theodor-Heuss-Platz zu einer Sperrung und Staus in den umliegenden Straßen.