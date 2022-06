Verletzte nach Straßenbahn-Unfall in Darmstadt

In Darmstadt sind bei einem Straßenbahn-Unfall vier Personen verletzt worden. Der Unfall passierte an einer Haltestelle.

Vier Menschen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall zwischen zwei Straßenbahnen im hessischen Darmstadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall auf der Heidelberger Landstraße im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße.

Straßenbahn-Unfall in Darmstadt: Offenbar Auffahrunfall

Laut Polizei wartete die Straßenbahnlinie 8 in Richtung Eberstadt an einer Haltestelle auf umsteigende Fahrgäste. Dann kam es offenbar zu einem Auffahrunfall: Die Straßenbahnlinie 6, die in die gleiche Richtung direkt hinter der Linie 8 unterwegs war, bremste nicht rechtzeitig und fuhr auf die Straßenbahn vor ihr auf. Wie es genau zu dem Aufprall kommen konnte, werde derzeit noch untersucht. Der 62-jährige Fahrer der Straßenbahnlinie 6 wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 18-jähriger Fahrgast musste mit schweren, aber wohl nicht lebensgefährlichen Verletzungen ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Zwei weitere Fahrgäste, eine 48-jährige und eine 87-jährige Frau wurden leicht verletzt.

Der Schaden an den Straßenbahnen liege ungefähr bei 10.000 Euro, so die Polizei nach ersten Schätzungen. Neben der Berufsfeuerwehr Darmstadt waren auch Polizei und Notärzte an den Rettungsarbeiten beteilligt.

