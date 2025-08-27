Spezialkräfte nehmen Verdächtigen in Maintal fest

Spezialkräfte der Polizei haben in Maintal im Main-Kinzig-Kreis einen mutmaßlichen Straftäter vorläufig festgenommen. Der Mann soll gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen haben, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Deswegen habe ein Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erlassen. Außerdem habe ein Haftbefehl in einer anderen Sache gegen ihn vorgelegen.

Der Mann habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Wegen des Einsatzes am Vormittag im Stadtteil Hochstadt sei es im Bereich der Hauptstraße zeitweise zu Sperrungen gekommen.