Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Straßensperrungen: Spezialkräfte nehmen Verdächtigen in Maintal fest

Straßensperrungen

Spezialkräfte nehmen Verdächtigen in Maintal fest

Ein mutmaßlicher Straftäter wird in Maintal von Spezialkräften gefasst. Der Polizei-Einsatz hatte auch Folgen für die Anwohner.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Verdächtige leistete keinen Widerstand. (Symbolbild)
    Der Verdächtige leistete keinen Widerstand. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Spezialkräfte der Polizei haben in Maintal im Main-Kinzig-Kreis einen mutmaßlichen Straftäter vorläufig festgenommen. Der Mann soll gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen haben, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Deswegen habe ein Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erlassen. Außerdem habe ein Haftbefehl in einer anderen Sache gegen ihn vorgelegen.

    Der Mann habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Wegen des Einsatzes am Vormittag im Stadtteil Hochstadt sei es im Bereich der Hauptstraße zeitweise zu Sperrungen gekommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden