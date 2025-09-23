85-Jähriger stirbt nach Unfall mit Sattelzug

Nach der Kollision eines Autos mit einem Sattelzug auf einer Kreuzung im Main-Kinzig-Kreis ist der schwer verletzte 85 Jahre alte Pkw-Fahrer etliche Stunden später im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei waren die beiden Fahrzeuge am Montagvormittag aus zunächst unbekannter Ursache auf der Kreuzung zweier Landesstraßen bei Neuberg-Ravolzhausen zusammengestoßen. Das Auto wurde auf die Schutzplanke geschleudert. Die Polizei schaltete einen Gutachter ein. Den Schaden bezifferte sie mit rund 35.000 Euro.

Sattelzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis