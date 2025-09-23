Icon Menü
Straßenverkehr

85-Jähriger stirbt nach Unfall mit Sattelzug

Nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelzug im Main-Kinzig-Kreis landet ein Auto auf der Schutzplanke. Etliche Stunden später ist klar: Es gibt ein Todesopfer.
Von dpa
    Aus vorerst unbekannter Ursache stießen auf einer Kreuzung im Main-Kinzig-Kreis ein Auto und ein Sattelzug zusammen. (Symbolbild)
    Aus vorerst unbekannter Ursache stießen auf einer Kreuzung im Main-Kinzig-Kreis ein Auto und ein Sattelzug zusammen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Nach der Kollision eines Autos mit einem Sattelzug auf einer Kreuzung im Main-Kinzig-Kreis ist der schwer verletzte 85 Jahre alte Pkw-Fahrer etliche Stunden später im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei waren die beiden Fahrzeuge am Montagvormittag aus zunächst unbekannter Ursache auf der Kreuzung zweier Landesstraßen bei Neuberg-Ravolzhausen zusammengestoßen. Das Auto wurde auf die Schutzplanke geschleudert. Die Polizei schaltete einen Gutachter ein. Den Schaden bezifferte sie mit rund 35.000 Euro.

