Straßenverkehr: Auto überschlägt sich – junge Beifahrerin schwer verletzt

Straßenverkehr

Auto überschlägt sich – junge Beifahrerin schwer verletzt

Bei zu hoher Geschwindigkeit verliert ein Autofahrer nahe Darmstadt die Kontrolle. Das Fahrzeug landet auf einem Feld. Was passiert der Beifahrerin?
Von dpa
    Überhöhtes Tempo hat laut Polizei einen schweren Unfall zweier junger Menschen bei Griesheim verursacht. (Symbolbild)
    Überhöhtes Tempo hat laut Polizei einen schweren Unfall zweier junger Menschen bei Griesheim verursacht. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Nach einem mehrfachen Überschlag eines Autos nach überhöhtem Tempo bei Griesheim nahe Darmstadt ist die Beifahrerin schwer verletzt worden. Der 27-jährige Autofahrer hatte laut Polizei auf einer Landstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto kam in einem Feld zum Liegen. Die eingeklemmte 24-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Die schwer verletzte junge Frau und der leicht verletzte Autofahrer kamen in nahe Krankenhäuser.

