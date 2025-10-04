Auto überschlägt sich – junge Beifahrerin schwer verletzt

Nach einem mehrfachen Überschlag eines Autos nach überhöhtem Tempo bei Griesheim nahe Darmstadt ist die Beifahrerin schwer verletzt worden. Der 27-jährige Autofahrer hatte laut Polizei auf einer Landstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto kam in einem Feld zum Liegen. Die eingeklemmte 24-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Die schwer verletzte junge Frau und der leicht verletzte Autofahrer kamen in nahe Krankenhäuser.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Darmstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis