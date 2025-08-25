Frontalzusammenstoß nahe Herborn – zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Herborn sind am Nachmittag zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben eines Polizeisprechers war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf einer Kreisstraße in Richtung Herborn-Amdorf unterwegs. In einer langgezogenen Kurve geriet ihr Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Die Autofahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste, Lebensgefahr bestand aber nach Angaben des Polizeisprechers nicht. Auch der Fahrer des anderen Autos wurde verletzt, wie schwer, war zunächst nicht bekannt.