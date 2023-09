Gefährlichste Straßen in Baden-Württemberg: Auf diesen 15 passieren die meisten Unfälle

Auf den Straßen Baden-Württembergs kommt es jedes Jahr zu vielen Unfällen. Einige Straßen sind besonders gefährlich. Auf 15 davon passieren die meisten Unfälle.

Immer wieder kommt es in Baden-Württemberg zu Unfällen, bei denen Menschen teilweise schwer verletzt oder sogar getötet werden. Dabei auffällig: Auf einigen Straßen passieren besonders viele Verkehrsunfälle. Welche das sind, lesen Sie hier.

Studie: Fast 900 tödliche Unfälle zwischen 2020 und 2022 in Baden-Württemberg

Die Allianz Direct hat mit Daten des Deutschen Unfallatlas eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, welche Straßen in Baden-Württemberg besonders gefährlich sind. Insgesamt kam es in den Jahren 2020 bis 2022 im Ländle zu 891 Unfällen mit Todesfolge. Im gleichen Zeitraum passierten 16.141 Unfälle mit schweren Verletzungen und 68.929 Unfälle mit leichten Verletzungen.

Die Studie ergab, dass der Abschnitt der A8 bei Leonberg die gefährlichste Straße in Baden-Württemberg ist. Danach folgt die Kreuzung zwischen A8 und A81 bei Leonberg. An dritter Stelle wird die Frankfurter Straße in Ludwigsburg aufgelistet. Als gefährlichste Autobahn identifizierte die Allianz Direct die A8.

Allerdings gibt es auch eine gute Nachricht: Der Auswertung zufolge ist Baden-Württemberg das Bundesland mit den drittwenigsten Unfällen pro Kopf. So passieren dort 2,24 Unfälle pro 1000 Einwohner.

Die 15 gefährlichsten Straßen in Baden-Württemberg

2022 sind auf den Straßen Baden-Württembergs viele Unfälle passiert. Folgende Straßen sind die 15 gefährlichsten:

Straße Anzahl der Unfälle A 8 , Leonberg , Landkreis Böblingen 41 A 8 ;A 81, Leonberg , Landkreis Böblingen 32 A 8 , Niefern, Niefern, Enzkreis 26 Frankfurter Straße , Eglosheim , Ludwigsburg , Landkreis Ludwigsburg 26 Heilbronner Straße, Feuerbach-Ost , Feuerbach , Stuttgart 26 A 8 , Gruibingen , Gemeindeverwaltungsverband Oberes Filstal , Landkreis Göppingen 25 A 6, Rot, St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis 24 Hauptstraße, Weil am Rhein , Landkreis Lörrach 23 B 3, Ettlingen , Landkreis Karlsruhe 22 Basler Straße, Unterwiehre-Nord , Wiehre, Freiburg im Breisgau 20 A 5, Killisfeld, Durlach , Karlsruhe 19 Friedrich-Ebert-Straße , Wohlgelegen, Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen, Mannheim 19 A 5, Neumalsch, Malsch , Landkreis Karlsruhe 18 A 81, Sindelfingen (Stadt), Sindelfingen , Landkreis Böblingen 18 Mercedesstraße, Wasen, Bad Cannstatt , Stuttgart 18

Übrigens: Zuletzt kam es auf der A8 und A5 wegen Baustellen immer wieder zu Stau. Nun ist die B500 bis Ende des Jahres wegen einer Vollsperrung nicht zu befahren. Wer mit dem Zug in die Schweiz fahren will, muss zudem wissen dass der Gotthard-Basistunnel derzeit gesperrt ist.