Mehr als 350 Handy-Sünder bei Polizeikontrolle in Hessen

Mehr als 350 Autofahrerinnen und Autofahrer hat die Polizei in Hessen während einer Kontrollwoche mit dem Handy in der Hand am Steuer erwischt. In der vergangenen Woche seien insgesamt 5.667 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 357 Verstöße gegen das Verbot der Mobiltelefonnutzung am Steuer erfasst worden, teilte das Innenministerium mit. Sechs Verstöße gingen auf die Nutzung anderer technischer Geräte, wie Navigationsgeräte zurück.

Vom 6. bis 12. Oktober lief die Kontrollwoche mit dem Titel «Focus on the Road» («Konzentrieren Sie sich auf die Straße») vom Polizeinetzwerk Roadpol, einem Zusammenschluss von 31 europäischen Polizeibehörden. Die hessische Polizei beteiligte sich daran.

Innenministerium mahnt Konzentration im Straßenverkehr an

Innenminister Roman Poseck sagte dazu: «Die große Zahl an festgestellten Verstößen während der Aktionswoche ‚Focus on the Road‘ kann uns nicht zufriedenstellen». Immer mehr Menschen würden fahrlässig das Handy am Steuer nutzen, führte der CDU-Politiker aus. «Der Verkehrsraum ist in den letzten Jahren voller, unübersichtlicher und komplexer geworden.» Eine Ablenkung, wie ein kurzer Blick auf das Handy, könne schnell gefährliche oder gar tödliche Folgen haben. «Jeder Verkehrsteilnehmer muss seine volle Konzentration der Straße widmen», sagte Poseck.

Geplant sind dieses Jahr noch zwei weitere Aktionswochen: Vom 17. bis 23. November liegt der Schwerpunkt auf dem gewerblichen Güter- und Personenverkehr («Truck & Bus»), vom 15. bis 21. Dezember auf Alkohol und Drogen am Steuer.