Siebenjähriger bei Unfall mit Auto verletzt

Mit seinem Kinderfahrrad ist ein siebenjähriger Junge in Petersberg im Kreis Fulda aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren und mit einem Auto zusammengestoßen. Er wurde verletzt - mit Verdacht auf einen Armbruch kam er in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. An dem Wagen eines 28-jährigen Autofahrers und an dem Fahrrad war bei dem Unfall in einer Wohnstraße ohne Durchgangsverkehr ein Sachschaden von schätzungsweise insgesamt rund 600 Euro entstanden. Die Ermittlungen dauerten an.

