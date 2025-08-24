Icon Menü
Straßenverkehr: Siebenjähriger bei Unfall mit Auto verletzt

Straßenverkehr

Siebenjähriger bei Unfall mit Auto verletzt

Schreckmoment im Kreis Fulda: Ein Kind kracht mit seinem Fahrrad gegen ein Auto und wird verletzt. Wie ist es zu dem Unfall gekommen?
Von dpa
    Erst sieben Jahre alt ist ein Unfallbeteiligter im Kreis Fulda gewesen. (Symbolbild)
    Erst sieben Jahre alt ist ein Unfallbeteiligter im Kreis Fulda gewesen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Mit seinem Kinderfahrrad ist ein siebenjähriger Junge in Petersberg im Kreis Fulda aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren und mit einem Auto zusammengestoßen. Er wurde verletzt - mit Verdacht auf einen Armbruch kam er in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. An dem Wagen eines 28-jährigen Autofahrers und an dem Fahrrad war bei dem Unfall in einer Wohnstraße ohne Durchgangsverkehr ein Sachschaden von schätzungsweise insgesamt rund 600 Euro entstanden. Die Ermittlungen dauerten an.

