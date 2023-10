Tempolimit in Baden-Württemberg? So denken die Menschen im Bundesland

Deutschland diskutiert seit Jahren über ein Tempolimit auf Autobahnen. Nun zeigt eine Umfrage, wie die Bürger in Baden-Württemberg darüber denken.

Tempolimit oder doch freie Fahrt auf deutschen Straßen? Das Thema ist ein ewiger Streitfall. Auf der einen Seite erhoffen sich die Befürworter der gedrosselten Geschwindigkeit einen positiven Effekt auf die CO2-Emissionen und damit den Klimaschutz, der gefühlt viel zu oft zu kurz kommt. Auch weniger Staus und Unfälle wären laut so mancher Studie eine erfreuliche Folge.

Doch das Lager der Tempolimit-Gegner in Deutschland ist groß und mächtig. Hier lautet die Argumentation, es wäre doch auch für die Umwelt nicht viel gewonnen, wenn die Fahrzeuge auf Autobahnen eingebremst werden würden. Und in so manchem Land mit Tempolimit würden Verkehrsteilnehmer laut Statistiken gefährlicher leben.

Unvergessen auch, als Verkehrsminister Volker Wissing die Ablehnung eines Tempolimits damit erklärte, Deutschland verfüge nicht über genügend Schilder, um die zulässige Höchstgeschwindigkeit an den Autobahnen entsprechend anzeigen zu können. Auch wenn sich der FDP-Politiker in dem Interview mit der Hamburger Morgenpost ausdrücklich auf temporäre Tempolimits bezog.

Übrigens: Tempolimits lassen sich ganz einfach bei Google Maps einbauen.

Mehrheit in ADAC-Umfrage für Tempolimit

Sicher ist: Beim Thema Tempolimit auf Autobahnen ist Deutschland tief gespalten. Dennoch scheint sich der Wind so langsam zu drehen. Eine Umfrage des ADAC unter seinen Mitgliedern ergab, dass 54 Prozent für ein Tempolimit wären, 41 Prozent sprachen sich dagegen aus. "Seit einigen Jahren steigt die Zustimmung für eine Einführung", hält der Autoclub fest.

Allerdings seien "Wirkungen auf Verkehrssicherheit, Klimaschutz, Staus und Reisezeiten teilweise unklar". Daher sieht der ADAC beim Thema Tempolimit von einer Empfehlung an die Politik ab.

Zugleich wird aber betont: "Mit dem meist unbegrenzten Tempo auf Autobahnen steht Deutschland in Europa ziemlich allein da: Alle anderen Länder setzen auf ein Tempolimit." In der Bundesrepublik gilt auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen lediglich eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Laut ADAC handelt es sich um "eine Geschwindigkeit, die auf Straßen ohne zulässige Höchstgeschwindigkeit empfohlen wird".

Tempolimit in Baden-Württemberg? Umfrage mit eindeutiger Antwort

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine neue Umfrage des Online-Versicherers Allianz Direct. An dieser nahmen 2950 Autofahrer teil. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit deutsche Autofahrer unterstützen würden, wenn im Gegenzug die Kfz-Versicherungskosten sinken würden.

Unter diesen Voraussetzungen würden sich 24,47 Prozent der Befragten für ein Tempolimit auf Autobahnen erwärmen können, also knapp jeder vierte Teilnehmer. Für die übrigen 75,53 Prozent kommt das nicht infrage.

Die größte Zustimmung erreichte der Vorschlag, es solle mehr polizeiliche Straßenüberwachung geben (47,29 Prozent). Besser als das Tempolimit schnitt auch die Option ab, es sollten mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden – dafür sprachen sich 34,20 Prozent aus.

Hinter dem Tempolimit landeten noch die Antwortmöglichkeiten, es solle keine dieser Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden, mit einer Zustimmung von 21,15 Prozent, sowie, andere Sicherheitsmaßnahmen seien besser, was lediglich 20,47 Prozent bejahten.

Angesichts der Zustimmungswerte wird ersichtlich, dass die Befragten auch mehrmals mit Ja stimmen konnten, sich also nicht auf eine Option festlegen mussten.

Tempolimit für geringere Kfz-Versicherungskosten: Höhere Zustimmung in Baden-Württemberg

Aus Baden-Württemberg stimmten demnach 394 Bürger mit ab, darunter 200 Frauen, 191 Männer und drei Diverse. Von ihnen wären bei den genannten Voraussetzungen 150 für ein Tempolimit, was etwa 38,1 Prozent entspricht. Besser schneidet nur die Antwort "Mehr polizeiliche Straßenüberwachung" mit 51 Prozent ab.

Die weiteren Zustimmungswerte: 33,5 Prozent für mehr Geschwindigkeitskontrollen, 22,1 Prozent für andere Sicherheitsmaßnahmen und 15,5 Prozent für keine dieser Sicherheitsmaßnahmen.

Mehr Frauen als Männer stimmen für Tempolimit

Bei der Frage nach dem Tempolimit stimmten deutschlandweit in absoluten Zahlen 722 der 2950 Teilnehmer zu. Darunter waren 414 Frauen, 304 Männer und vier Personen, die sich als divers einordnen. In prozentualen Werten bedeutet das: 27,6 Prozent der 1501 Frauen, 21,4 Prozent der 1423 Männer und 15,4 Prozent der 26 Diversen wären für ein Tempolimit, wenn dadurch die Kfz-Versicherungskosten geringer ausfallen würden.

Hinsichtlich des Alters sieht es so aus: Für ein Tempolimit auf Autobahnen, wenn dadurch die Kfz-Versicherungskosten sinken, wären 76 Befragte zwischen 18 und 24 Jahren, 183 zwischen 25 und 39 Jahren, 160 zwischen 40 und 54 Jahren, 226 zwischen 55 und 65 Jahren und 177 Teilnehmer über 65 Jahren.

Auffällig: Bei der ältesten Gruppe stimmten sogar deutlich mehr Befragte für die Option, andere Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen (218). Unter den 40- bis 54-Jährigen waren mit 158 Teilnehmern fast genau so viele für "Keine dieser Sicherheitsmaßnahmen" wie für das Tempolimit. Ähnlich sieht es bei den 55- bis 65-Jährigen aus, wo 125 für keine dieser Sicherheitsmaßnahmen sind.

Die prozentualen Werte hinsichtlich der Zustimmung eines Tempolimits sehen auf die Altersgruppen heruntergebrochen wie folgt aus: Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es 30,4 Prozent bei 250 Teilnehmern, bei den 25- bis 39-Jährigen 26,9 Prozent bei 681, bei den 40- bis 54-Jährigen 23,6 Prozent bei 679, bei den 55- bis 65-Jährigen 22,8 Prozent bei 553 und bei den Über-65-Jährigen 22,5 Prozent bei 787.