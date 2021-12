Schläge nach Schneeballschlacht

Nachdem drei junge Leute einen Schneeball auf ein Auto geworfen hatten, kam es zu einer Prügelei.

Eine Schneeballschlacht hat in Straubing am Freitagabend zu einer Schlägerei geführt. Zwei 26 Jahre alte Männer und eine 22-Jährige trafen bei ihrer Schneeballschlacht ein Auto, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Insassen des Wagens und eines anderen Autos gefiel das nicht und es kam zu einem Streit, der eskalierte und in einer Schlägerei endete.

Mehrere Unbekannte kamen im Verlauf der Auseinandersetzung noch hinzu und schlugen auf die drei Schneeballwerfer ein. Im Anschluss verließen die Unbekannten den Tatort. Laut Polizei sei mindestens ein 26-Jähriger bei der Schlägerei leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (dpa)