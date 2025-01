Am 27. Juni erscheinen letzte «Squid Game»-Folgen

Fans sollten sich dieses Datum schon mal im Kalender anstreichen: Die dritte und letzte Staffel des südkoreanischen Welterfolgs «Squid Game» wird vom 27. Juni an zu streamen sein. Das gab Netflix bekannt.

In einem neu veröffentlichten Trailer ist unter anderem eine Art menschliches Schachspiel zu sehen. Die 2021 gestartete südkoreanische Produktion gilt als die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten.

In «Squid Game» geht es um ein Todesspiel mit gigantischer Gewinnmöglichkeit unter 456 Menschen. Für fast alle ist ihr Schuldenberg das Motiv. Die Männer und Frauen treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um das Preisgeld zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

Die astronomisch klingende Gewinnsumme des Todesspiels - 45,6 Milliarden Won entsprechen gut 30 Millionen Euro - sorgte im Netz für unzählige Suchanfragen nach der südkoreanischen Währung.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die zum Jahresende 2024 gestartete zweite Staffel jetzt schon die dritterfolgreichste Netflix-Serie ist - hinter Staffel eins sowie der amerikanischen Comedy-Horror-Serie «Wednesday».

Der Streaming-Entertainment-Dienst Netflix hat nach aktuellen eigenen Angaben mehr als 300 Millionen zahlende Abonnenten weltweit. Zu seinen größten Konkurrenten gehören Disney+ und Prime Video von Amazon.