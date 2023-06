Netflix-Serie mit Schwarzenegger bekommt zweite Staffel

Fans dürfen sich freuen: In seiner ersten Hauptrolle in einer Fernsehserie lässt Arnold Schwarzenegger es für eine weitere Staffel als CIA-Agent krachen.

Arnold Schwarzenegger bleibt Serienstar. In der Nacht zum Sonntag wurde bekannt gegeben, dass die Actionkomödien-Serie "Fubar" eine zweite Staffel erhält. Seit Ende Mai ist der in Österreich geborene 75-Jährige beim Streamingdienst Netflix darin in seiner ersten Fernsehserien-Hauptrolle zu sehen.

In der bislang achtteiligen Spionageserie lässt es Arnie als CIA-Agent an der Seite von Monica Barbaro in bewährter Manier krachen. Die Serie sammelte nach früheren Netflix-Angaben in knapp drei Wochen (25. Mai bis 11. Juni) mehr als 30 Millionen Aufrufe weltweit ("219,3 Millionen angesehene Stunden geteilt durch 7,13 Laufzeitstunden").

Die erwartete Ankündigung einer zweiten Staffel wurde nun in São Paulo beim Fan-Event "Tudum" (benannt nach dem Sound, der vor dem Start einer Serie bei Netflix erklingt) vollzogen. Der Streamingriese hat nach eigenen Angaben 233 Millionen zahlende Abonnenten weltweit.

(dpa)