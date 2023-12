Robert De Niro dreht Mini-Serie mit Angela Bassett

TV-Produktionen nehmen einen eher schmalen Platz im Oeuvre von Robert De Niro ein. Jetzt hat er seine erste Serien-Rolle angenommen.

US-Schauspieler Robert De Niro (80, "The Irishman") hat für seine erste TV-Serie prominente Verstärkung bekommen. Neben dem zweifachen Oscar-Preisträger ("Wie ein wilder Stier", "Der Pate II") werden in der Serie "Zero Day" unter anderem auch Angela Bassett (65, "Tina - What's Love Got To Do With It?") und Dan Stevens (41, "Ich bin dein Mensch") mitspielen. Der Streamingdienst Netflix gab auch Matthew Modine, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen und Connie Britton als Co-Stars bekannt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Dreharbeiten für die Polit-Thriller-Serie rund um bedrohliche Verschwörungstheorien sind laut "Hollywood Reporter" in New York angelaufen. De Niro spielt einen früheren US-Präsidenten, der nun einen Ausschuss leitet, der eine Cyberattacke aufklären soll. Bassett ist als amtierende US-Präsidentin an Bord, Stevens mimt einen TV-Moderator.

De Niro wirkte bisher nur in wenigen TV-Produktionen mit, darunter 2017 in dem Fernsehfilm "The Wizard of Lies" in der Rolle des Milliarden-Betrügers Bernie Madoff. Sein Auftritt in "Zero Day" ist seine erste Serien-Rolle. Der Schauspieler ist auch als ausführender Produzent beteiligt.

(dpa)