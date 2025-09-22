Streaming kompakt

In dieser Woche geht es um Träume und Schäume.

«Faithless» (Arte-Mediathek)

Schweden 1977: Nach seiner Scheidung reist der Drehbuchautor David Howard nach Stockholm, um einer Filmproduktion sein neues Drehbuch vorzustellen. Dort besucht er seinen Freund Markus Vogler und dessen Familie. Während er von Markus’ Frau Marianne bei der Suche einer neuen Bleibe und bei den Arbeiten für das Drehbuch unterstützt wird, entsteht eine erotische Spannung. Die Affäre hat schmerzliche Folgen für alle Beteiligten. «Faithless» ist das Serien-Remake des gleichnamigen Films von Liv Ullmann und Ingmar Bergman aus dem Jahr 2000. Die sechs Teile sind jetzt in der Arte-Mediathek verfügbar.

«Die Hochglanzprofis» (ARD-Mediathek)

Sie schäumen, saugen und polieren: Christine Kaiser und ihr 100-köpfiges Team geben in einer riesigen Stuttgarter Waschstraße ihr Bestes, um Autos glänzen zu lassen und ihre Kunden zufriedenzustellen. 2.000 Autos können hier an einem Tag durchrollen. Das Team setzt sich aus vielen Nationalitäten zusammen: Da wäre zum Beispiel Herr Batal aus Syrien, der allein seine Familie ernähren muss. Oder Herr Rasho aus dem Irak, der von einer Ausbildung im Einzelhandel träumt. Sie laufen zusammen auf Hochtouren – und kommen manchmal an ihre Grenzen. «Die Hochglanzprofis – Deutschlands größte Waschstraße» steht jetzt in der ARD-Mediathek online.

Lego Star Wars (Disney+)

Diese Serie ist deutlich unterhaltsamer als ihr sperriger Titel. «Lego Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Teile der Vergangenheit – Staffel 1» zeigt neue Abenteuer von Sig, Jedi Bob, Yesi, Servo und Dev. Sie stellen sich der wachsenden Bedrohung durch Solitus, einem mächtigen und mysteriösen neuen Gegner, der aus den Fesseln des Machtlimbus befreit wurde. Das ist eine Dimension aus übriggebliebenen Lego-Teilen, die aus den wiederaufgebauten Galaxien der Vergangenheit herausgerissen wurden. Während sie neue und gefährliche Teile der herrlich durcheinander geratenen Galaxis durchqueren, müssen unsere Helden und sogar einige Schurken unbehagliche Allianzen eingehen. Sie lernen zusammenzuarbeiten, um nicht von Solitus vernichtet zu werden. Seit 19. September im Star-Wars-Universum von Disney+ verfügbar.