Streaming-Tipps der Woche

Diese Woche geht es unter anderem um die Gefühle in zwei Gehirnhälften und eine Frau zwischen zwei Männern.

«Alles steht Kopf 2» (Disney+)

Millionen rund um den Globus haben im Bann der Abenteuer im Hirn des elfjährigen Mädchens Riley Andersen im Animationshit «Alles steht Kopf» gefiebert, gelacht und auch geweint. Die verblüffende Geschichte um widerstreitende Gefühle eines Kindes hat gerührt und amüsiert. In Rileys Kopf leben verschiedene Figuren, die jeweils unterschiedliche Gefühle verkörpern. Viele hatten Zweifel, ob eine Fortsetzung mit der Qualität des Originals mithalten könnte. Kann sie.

«Alles steht Kopf 2» bietet keinen faden Aufguss. Die Geschichte um Riley wird effektvoll fortgesetzt. Zu den schon bekannten Verkörperungen von Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel gesellen sich nun Zweifel, Neid, Ennui alias Langeweile oder Null Bock und Peinlich. Und: Riley wird 13 und tritt damit in die Pubertät ein. Ganz klar, dass es turbulent wird. Ein Spaß für die ganze Familie - jetzt auf Disney++.

«Terra X - Überleben» (ZDF-Mediathek)

Die Geschichte des Überlebens: Warum hat sich ausgerechnet der Homo sapiens durchgesetzt? Und wie könnte es dem Menschen gelingen, auch in Zukunft zu überleben, ohne die Natur weiter zu zerstören? Mit diesen beiden Fragen befasst sich der «Terra X»-Zweiteiler «Überleben».

Die renommierte Systemforscherin und Meeresbiologin Antje Boetius untersucht das Geheimnis der Erfolgsgeschichte unserer Spezies und reist an Orte, an denen Forscherinnen und Forscher Lösungen für eine lebenswerte Zukunft finden. Die zwei Teile Unser Erbe» und «Unsere Chancen» sind am 29. September und am 6. Oktober jeweils um 19.30 Uhr im ZDF zu sehen und stehen jetzt bereits in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

«Un/Dressed» (Prime Video)

Jungunternehmerin Elle (Lena Meckel) ist zwischen zwei Männern hin- und hergerissen: Thilo, dem Erben einer einflussreichen Hamburger Familie, und Ben, einem verurteilten Totschläger. Während Elle versucht, mit Thilo ihre Zukunft zu planen und das Modehaus ihrer Großmutter in die Zukunft zu führen, erlebt sie mit Ben das größte erotische Abenteuer ihres Lebens. Doch Bens Anwesenheit ist nicht zufällig - er beschützt Elles Großmutter Margot, die anonyme Drohungen erhält. Während Elle tiefer in Bens Welt eintaucht, enthüllt sie dunkle Geheimnisse über Thilo.

Der deutsche Erotik-Thriller «Un/Dressed» ist jetzt bei Prime Video verfügbar. In den Hauptrollen spielen neben Lena Meckel («Dieses bescheuerte Herz»), Malik Blumenthal («True Things») und Gerrit Klein («Nichts ist wie vorher»). Regie führte Tim Trachte («Biohackers»).

«Ich bin Dagobert» (RTL+)

Er legte Bomben, erpresste Kaufhäuser, narrte die Polizei: Arno Funke. Anfang der 1990er trieb er unter dem Pseudonym «Dagobert» sein Unwesen. Mit seinen außergewöhnlichen Geldübergaben war er Tagesgespräch im gerade wiedervereinigten Deutschland. Die sechsteilige Serie «Ich bin Dagobert» auf RTL+ erzählt - inspiriert von Arno Funkes Geschichte - mit einer Mischung aus Spannung und Humor den Werdegang vom einfachen Autolackierer zur schillerndsten Figur der bundesrepublikanischen Unterwelt. In der Hauptrolle ist Friedrich Mücke («Der Ballon») als Kaufhauserpresser Dagobert zu sehen.