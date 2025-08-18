Streaming-Tipps der Woche

Familie ist in der Streamingwelt immer ein großes Thema - egal ob es um Zeitreisende oder Playboys geht.

«Outlander: Blood Of My Blood» (MagentaTV)

Gute Nachricht für alle «Outlander»-Fans: Magenta TV ist mit einem Prequel zu der erfolgreichen Zeitreise-Serie am Start. Ausgangspunkt der bisherigen sieben Staffeln ist das Jahr 1945, in dem Claire Beauchamp in Schottland durch einen magischen Steinring ins Jahr 1743 gerät. Dort lernt sie den Highlander Jamie kennen - und lieben. Die zehn Episoden der neuen Serie «Blood of My Blood» widmen sich nun der Vorgeschichte mit zwei Erzählsträngen. Der eine spielt im 18. Jahrhundert und erzählt die Liebesgeschichte von Jamies Eltern Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy). Im zweiten Strang geht es um Claires Eltern Julia Moriston (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Magenta TV, wo die Serie jetzt läuft, verspricht jede Menge Drama in den Familien, aber auch zwischen rivalisierenden Clans, dazu allerlei Intrigen.

«Dieses bescheuerte Herz» (Prime Video)

Bei Prime Video ist Filmstar Elyas M'Barek derzeit in einem Feel-Good-Movie zu erleben. In der anrührenden Tragikomödie «Das bescheuerte Herz» von 2017 spielt er den 30-jährigen Lenny aus reichem Hause, der ein ausschweifendes Partyleben führt. Als er nach einer durchzechten Nacht seinen Sportwagen im Pool seines Elternhauses versenkt, stellt ihn sein Vater vor die Wahl: Entweder kümmert er sich um den 15 Jahre alten schwer herzkranken David oder er bekommt künftig kein Geld mehr. Widerwillig lässt sich Lenny darauf ein und trifft sich mit David (Philip Schwarz). Eine Entscheidung, die sein Leben verändert, denn Lenny fühlt sich wie ein großer Bruder und versucht, dem schwer herzkranken Jugendlichen all die Wünsche zu erfüllen, die er noch hat.

«The Twisted Tale of Amanda Knox» (Disney+)

Der Mordprozess gegen die US-Amerikanerin Amanda Knox war einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der jüngeren Vergangenheit in Europa. Es ging um den gewaltsamen Tod der 21 Jahre alten Britin Meredith Kercher in der italienischen Stadt Perugia. Nach der Tat im Jahr 2007 gerieten die US-Austauschstudentin und deren Freund unter Verdacht. Knox wurde zunächst zu einer langen Haftstrafe verurteilt und musste vier Jahre im Gefängnis in Italien verbringen. 2015 wurden beide aber letztlich vom Vorwurf des Mordes komplett freigesprochen. Die Miniserie «The Twisted Tale of Amanda Knox» auf Disney+ rollt den Fall auf. In den Hauptrollen sind Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico und Roberta Mattei zu sehen. Start mit den ersten zwei Folgen ist am 20. August.

«Paw Patrol: Dschungel-Helfer» (Paramount+)

Niedlich und spannend: Die aus Kanada stammende Animationswelt der «Paw Patrol» über die Abenteuer kleiner Hunde und ihres menschlichen Freundes Ryder ist inzwischen weltweit eines der beliebtesten Merchandises für Kinder. Paramount+ zeigt jetzt den 60-Minüter «Paw Patrol: Dschungel-Helfer». Und darum geht es: Ryder und die Paw Patrol ziehen ihre Dschungelausrüstung an, um Tracker und Carlos bei der Erkundung und dem Schutz eines versteckten Urwalds zu helfen. Von wilden Bestien bis hin zu den Kräften der Natur ist keine Herausforderung zu groß für die furchtlosen Welpen. Start ist am 20. August.