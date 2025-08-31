Illegales Autorennen in Mainz-Kastel

Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag zwei junge Männer mit ihren Wagen aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach Mitternacht hätten mehrere Zeugen gemeldet, dass zwei Fahrzeuge über die Straße rasten und dabei andere Verkehrsteilnehmer abwechselnd rechts und links überholten, teilte die Polizei mit.

Eine Streife konnte die 22 und 28 Jahre alten Fahrer kurz vor der Rheinbrücke nach Mainz stoppen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keinen Führerschein hat. Gegen beide Männer wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf ihre Autos müssen sie vorerst verzichten.