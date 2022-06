Streik am Flughafen Hamburg: Beginn, Dauer, Auswirkungen und Ende

Am Flughafen Hamburg wird es kurz vor dem Beginn der Sommerferien in der Region zu einem Streik kommen. Alle Informationen über die Dauer und die Auswirkungen.

Das gegenwärtige Chaos an den deutschen Flughäfen sorgt für viel Ärger bei den Reisenden. Am Flughafen Hamburg könnte dieses nun noch deutlich schwerwiegender ausfallen. Am Freitag, den 1. Juli 2022 steht nämlich ein Streik am Hamburg Airport an. Alles über die Dauer, den Start und die Auswirkungen, die der Warnstreik mit sich bringt.

Streik am Flughafen Hamburg: Beginn, Dauer und Ende

Der Streik am Flughafen Hamburg ist von der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) zunächst ausschließlich Freitag, den 1. Juli 2022 geplant. Er wird über die Dauer von 24 Stunden stattinden. Um welche Uhrzeit es genau losgehen soll, ist nicht bekannt. Es liegt jedoch nahe, dass alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am kompletten Freitag nicht ihre Arbeit aufnehmen werden.

Das Datum fällt in die Zeit kurz vor dem Beginn der Sommerferien in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Derzeit scheint aber nicht unmöglich, dass auch während der Urlaubssaison noch ein Streik ansteht. Die Luftfahrtbranche steckt in einer schweren Krise, welche sich an den Flughäfen ohnehin deutlich bemerkbar macht.

Wer streikt am Freitag am Hamburg Airport?

Die Gewerkschaft Verdi hatte alle Menschen am Flughafen Hamburg zum Streik aufgerufen, die bei der Real Estate Maintenance GmbH (RMH) arbeiten. Das betrifft folgende Gruppen von Berufstätigen:

Technikerinnen und Techniker für Gepäckbandförderung

Technikerinnen und Techniker für Start- und Landebahn

Technikerinnen und Techniker für Heizung, Lüftung, Klimaanlagen

Mechanikerinnen und Mechaniker

Elektrotechnikerinnen und Elektrotechniker

Weitere Berufsgruppen in der technischen Infrastruktur

Gründe für den Warnstreik am Flughafen Hamburg

Verdi fordert für die Beschäftigten von RMH einen deutlich höheren Lohn. "In der über zweijährigen Coronapandemie haben die Kollegen keine Tarifanhebung gefordert und mussten mit dem aufgestockten Kurzarbeitergeld auskommen. Jetzt kommen Steuernachzahlungen und die Inflation auf sie zu. Deswegen muss jetzt ein richtiger Schluck aus der Pulle kommen", erklärte mit André Kretschmar der Fachbereichsleiter B bei der Verdi Hamburg. Der Gewerkschaftssekretär bei der Verdi Hamburg präzisierte die Forderungen. "Trotz Kurzarbeitergeld haben die Beschäftigten der RMH die Installationen des Flughafens am Laufen gehalten, dieses Engagement muss sich jetzt auch wieder auszahlen", sagte Lars Stubbe.

Sind weitere Streiks an Flughäfen in Deutschland zu befürchten?

Wie bereits angeschnitten: Weitere Streiks am Flughafen Hamburg und an anderen deutschen Airports sind absolut denkbar. Die Probleme an den Flughäfen sind groß und die Gräben zwischen Gewerkschaften und Unternehmen ebenfalls. Ein chaotischer Sommer ist für Flugreisende wahrscheinlich. Diesen wird es wohl schon ohne Streiks geben, da die Flughäfen unter massivem Personalmangel leiden.

