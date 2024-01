Bahnstreik in Baden-Württemberg ab Mittwoch (10.1.24): Alle Infos

Diese Woche soll die Bahn mehrtägig bestreikt werden. Wann genau der Streik in Baden-Württemberg sein soll und welche Strecken betroffen sind, lesen Sie hier.

Es ist das erste Mal im neuen Jahr, dass die Bahn bestreikt wird, der letzte Streik war Anfang Dezember 2023: Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) will im Januar mehrtägig streiken. Dafür gibt es den ersten Termin und er ist noch in dieser Woche. Wann genau die Bahn bestreikt wird und was Bahnreisende in Baden-Württemberg beachten sollten, ist in diesem Überblick gesammelt.

Im derzeitigen Tarifstreit zwischen DB und GDL kamen bislang nur sogenannte 24-Stunden-Streiks zum Einsatz. Zuletzt vom 7. bis 8. Dezember 2023. Diese hätten jedoch "bei den Bahn-Vorständen eine Nullwirkung erzielt", so Weselsky im Rückblick. Deshalb wird im Januar 2024 länger gestreikt.

Bahnstreik in Baden-Württemberg: Wann wird gestreikt

Laut einer Mitteilung vom 7. Januar sollen ab Mittwoch (10. Januar 2024) um 2 Uhr die Personenzüge stillstehen. Lokführer und andere Bahnangestellte, die von der GDL vertreten werden, legen dann ihre Arbeit nieder. Und auch der Güterverkehr soll in Deutschland bestreikt werden - sogar schon ab dem Abend davor: Die Arbeitsniederlegung bei DB Cargo beginnt laut GDL bereits am 9. Januar 2024 um 18 Uhr. Der gesamte Streik soll laut Ankündigung bis zum 12. Januar 2024 um 18 Uhr andauern - also beinahe zwei Tage.

Bahnstreik in Baden-Württemberg: Welche Strecken sind betroffen?

Welche Bahnstrecken in Baden-Württemberg genau betroffen sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Wie aber die DB am Sonntagabend nach der Streikankündigung mitteilte, werde der Warnstreik den Bahnverkehr vom 10. bis 12. Januar 2024 "massiv beeinträchtigen".

Achtung: Auch einige (regionale) S-Bahnen werden von der DB betrieben: Dazu zählen in Baden-Württemberg etwa die S-Bahn Stuttgart oder die S-Bahn Rhein-Neckar. Sie werden ebenfalls bestreikt. Laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) sind in Stuttgart die S-Bahnen vom Streik betroffen, lediglich die Stadtbahnen und Busse in der Landeshauptstadt und in den Landkreisen und Regionalzüge der SWEG Bahn Stuttgart, Go-Ahead und WEG fahren in der Zeit.

Bahnstreik in Baden-Württemberg: Was müssen Bahnreisende beachten?

Für die Dauer des Streiks will die Bahn einen Notfahrplan mit einem "stark reduzierten Angebot an Fahrten" anbieten. Das Unternehmen rief die Fahrgäste trotzdem dazu auf, geplante Fahrten während des Streiks von Mittwoch bis Freitag zu verschieben. "Der Notfahrplan sichert nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB. Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt", so das Unternehmen in einer Mitteilung vom Sonntag.

Wer eine für den Streikzeitraum geplante Reise verschieben möchten, kann das entsprechende Bahnticket laut DB zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden. Außerdem ist es möglich, die Reise früher zu machen und bereits am Montag oder Dienstag zu fahren.

Bahnreisende können sich unter der Website www.bahn.de und in der App DB Navigator informieren, dort wird der Notfahrplan für den Fernverkehr in den digitalen Auskunftssystemen verfügbar sein, so das Unternehmen. Außerdem gibt es ab Montagmittag eine kostenlose Sonderhotline unter 08000 99 66 33.