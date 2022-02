Streik am Flughafen Köln/Bonn: Gibt es Auswirkungen für Reisende?

Am Mittwoch legen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen Köln/Bonn die Arbeit nieder. Welche Folgen der Streik für Flugreisende hat.

Einen ganzen Tag lang kann es am Mittwoch zu Einschränkungen am Flughafen Köln/Bonn kommen. Der Grund ist ein Streik der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Streik am Flughafen Köln/Bonn

Nach zwei gescheiterten Tarifrunden rief die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die Sicherheitskräfte des Flughafens dazu auf, am Mittwoch ihre Arbeit vorübergehend niederzulegen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, soll der Warnstreik von 4 Uhr bis 24 Uhr dauern.

„Das Angebot greift die Preisentwicklung in keiner Weise auf und enthält Nullmonate. Vor allem die Angleichung der Löhne in Ost an das Westniveau wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben“, kritisiert ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper in einer Pressemitteilung. „10 Cent Angleichung pro Stunde für jeweils ein Jahr bedeutet, noch 22 beziehungsweise 29 Jahre - bis 2050 - zu warten, bis im Osten endlich die gleichen Löhne gezahlt werden.“ Weitere Streiks schließt der Verhandlungsführer nicht aus.

Zwar haben nach Angaben von ver.di die Arbeitgeber ein Angebot unterbreitet, dieses sei jedoch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Gewerkschaft vertritt gemeinsam mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) etwa 25.000 Beschäftigte.

Für Flugreisende solle es keine Einschränkungen am Flughafen Köln/Bonn geben

Die Luftsicherheitskräfte in ver.di fordern eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde. Außerdem sollen auch in weiteren Arbeitsbereichen die Löhne angehoben werden, etwa für Sicherheitskräfte im Bereich Fracht und in der Personal- und Warenkontrolle. Ihr Gehalt solle laut ver.di genauso hoch sein, wie jenes von Luftsicherheitsassistenten (Fluggastkontrolle). Grundlage hierfür ist der Grundsatz: gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit.

Nach Angaben des Flughafen Köln/Bonn kommt es derzeit nicht zu Einschränkungen für Fluggäste. Passagierkontrollen seien von dem Streik nicht betroffen. Allerdings müssten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Sicherheitsbereich arbeiteten, mit Verzögerungen rechnen.