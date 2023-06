Mitarbeiter von fünf Berliner Süßwarenunternehmen streiken

Die Beschäftigen von fünf Berliner Süßwarenunternehmen treten am Montag in einen Warnstreik. Die NGG will dadurch in der laufenden Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber auszuüben.

Während viele gespannt auf die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG blicken, wird am Montag auch in einer ganz anderen Branche gestreikt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von fünf Berliner Süßwarenunternehmen haben am Morgen die Arbeit niedergelegt.

Streik in der Süßwarenindustrie: Fünf Berliner Unternehmen betroffen

Vor den Werkstoren der Bahlsen-Produktion standen seit 4.30 Uhr etwa 70 Arbeiterinnen und Arbeiter, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-Gaststätten (NGG). Nach und nach seien weitere Beschäftigte der Frühschicht dazugekommen. Nach Angabe des NGG-Sprechers standen auch an den vier anderen Standorten große Teile der Belegschaft vor den Toren. In den fünf Betrieben arbeiten insgesamt etwa 1200 Menschen. Wie der NDR, berichtet, ist auch ein Bahlsen-Werk in Varel (Landkreis Friesland) von dem Warnstreik betroffen.

In vier Berliner Werken ist nur die Frühschicht betroffen, im Bahlsen-Werk in der Oberlandstraße in Tempelhof soll die Arbeit ganztägig ruhen. Dort wollen sich die Beschäftigten aller fünf Werke um 8.30 zur Kundgebung versammeln, so der NGG-Sprecher.

Streik in der Süßwarenindustrie: NGG fordert höhere Gehälter

Die NGG hatte zu den Warnstreiks in der Süßwarenindustrie aufgerufen, um in der laufenden Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit etwa 60.000 Branchenbeschäftigten monatlich 500 Euro mehr in den unteren Tarifgruppen, in den übrigen 400 Euro mehr, für Auszubildende 200 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber boten an, die Löhne in diesem Jahr um 3,8 Prozent und 2024 um 2,9 Prozent zu erhöhen. Das lehnte die NGG als unzureichend ab.

"Die Situation vieler Beschäftigte ist angesichts der extremen Preissteigerungen längst prekär. Sie erwarten eine echte Entlastung und deutlich mehr Geld, keine Peanuts", so Freddy Adjan, stellvertretender NGG-Vorsitzender. Er kündigte eine Streikwelle an, "wie sie diese Branche noch nicht erlebt hat". (mit dpa)

