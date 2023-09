Generalstreik in Griechenland: Flugausfälle erwartet

In Griechenland haben verschiedene Gewerkschaften für heute Donnerstag zum Streik aufgerufen. Touristen müssen mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen.

Schlechte Nachrichten für alle Griechenland-Urlauberinnen und -Urlauber: Am Donnerstag, 21. September, werden wegen eines landesweiten Streiks Einschränkungen in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens erwartet. Verschiedene Gewerkschaften haben zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um gegen eine geplante Änderung des Arbeitsrechts zu protestieren.

Neben Fluglotsen wollen auch Mitarbeitende der Fähren, des öffentlichen Nahverkehrs und auch Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes, wie Lehrer und Krankenhausmitarbeitende, in Streik treten. Das bedeutet unter anderem, dass es zu Flugausfällen und Verspätungen kommen könnte. Von Piräaus aus sollen keine Fähren zu den griechischen Inseln starten. Der Streik soll 24 Stunden andauern und den ganzen Donnerstag lang laufen.

Streik in Griechenland aktuell: Flugausfälle erwartet

Der ADAC rät Reisenden, sich vor Reiseantritt mit der Fluggesellschaft in Verbindung zu setzten. Zu erwarten seien auch längere Check-in-Zeiten an den Flughäfen in Griechenland.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Meteorologen sagen, solche Regenfälle habe es noch nie gegeben, die Schäden sind jetzt schon enorm: In vielen Städten Mittelgriechenlands herrscht wortwörtlich landunter. Die Bilder sind schockierend. Video: dpa





Hintergrund des Streiks ist, dass der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis verschiedene Lockerungen plant, was das Arbeitsrecht angeht. Das betrifft unter anderem eine flexiblere Gestaltung von Arbeitszeiten – allerdings zum möglichen Nachteil für die Beschäftigten. Künftig sollen sie etwa verpflichtet werden können, samstags und sonntags zu arbeiten.

Generalstreik in Griechenland gegen neues Arbeitsrecht

Auch "Beschäftigung auf Zuruf" mit einer Benachrichtungszeit von spätestens 24 Stunden vor Arbeitsbeginn plant Mitsotakis. Zudem soll es Beschäftigten erlaubt sein, in zwei Jobs parallel zu arbeiten und neben regulären acht Stunden am Tag weitere fünf Stunden bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt zu sein. (mit dpa)