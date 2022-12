"Moma" fällt aus: Morgenmagazin von ARD und ZDF wird bestreikt

Das Morgenmagazin "Moma" entfällt am Dienstagmorgen. Die Sendung der ARD und des ZDF wird offenbar bestreikt. Es läuft eine Wiederholung.

Wer am Dienstagmorgen das Morgenmagazin "Moma" in der ARD oder im ZDF anmachen wollte, der wird sich vermutlich gewundert haben. Statt einer aktuellen Ausgabe lief im ZDF die Wiederholung der Dokumentation "Balkan-Style. Durch Europas wilden Südosten". In der ARD wurden ältere Zusammenschnitte des Morgenmagazins gezeigt. "Moma" konnte offenbar aus einem ungewöhnlichen Grund nicht live gezeigt werden.

"Moma" fällt aus: Morgenmagazin wegen Warnstreik aus dem Programm genommen

"Unser morgenmagazin wird aktuell bestreikt und muss entfallen", twitterte das ZDF am Dienstagmorgen. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. "Moma"-Moderatorin Dunja Hayali sprach auf Twitter von einem Warnstreik. "Wir sehen uns morgen wieder", schrieb sie.

"Moma" wird im Wechsel vom ZDF und dem WDR produziert. Das Morgenmagazin läuft seit dem Jahr 1992, feierte im Juli seinen 30. Geburtstag. Es stellt eine Institution im deutschen Frühstücksfernsehen dar. Die Sendung erreicht nach Angaben des ZDF täglich rund 3,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von etwa 20 Prozent.

Mit dem Morgenmagazin begleiten ARD und ZDF Menschen über den kompletten Morgen

Das Morgenmagazin läuft in der ARD und im ZDF montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 9.00 Uhr. "Der Blick in den Tag mit aktuellen, hintergründigen Berichten und Gesprächen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio", beschreibt das ZDF die Sendung in seiner Vorschau.

Während den dreieinhalb Stunden Sendung kommen unterschiedliche Moderatorinnen und Moderatoren zum Einsatz. Es gibt ein größeres Team, welches sich abwechselt und das Morgenmagazin moderiert. Dunja Hayali ist die wohl bekannteste Moderatorin des Formats. Sie ist bereits seit dem Jahr 2007 im Team des Morgenmagazins. So sieht es derzeit aus:

Dunja Hayali (seit 2007)

(seit 2007) Mitri Sirin (seit 2011)

(seit 2011) Charlotte Potts (seit 2017)

Andreas Wunn (seit 2017)

(seit 2017) Harriet von Waldenfels (seit 2019)

Dirk Jacobs (seit 2021)

(seit 2021) Sara El Damerdash (seit 2022)