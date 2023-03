Streik im Nahverkehr in Deutschland: Wann und wo findet er statt?

Es wird wieder gestreikt - diesmal im Nahverkehr. Wann die Streiks stattfinden und welche Städte betroffen sind, lesen Sie hier.

Die Streiks in Deutschland gehen weiter, da die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Öffentlichen Dienst erneut gescheitert sind. Bereits seit Dienstag finden diese statt. Zuletzt legten die Streiks den Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen lahm sowie Flughäfen im ganzen Bundesgebiet. Auch die Post war bereits betroffen. Am Donnerstag und Freitag soll erneut der Nahverkehr bestreikt sein. Wo genau gestreikt wird, erfahren Sie im Artikel.

Streik im Nahverkehr: Wo wird genau gestreikt?

Die Streiks sollen in mehr als 30 Städten in sechs Bundesländern stattfinden. Wie Verdi mitteilte, soll so der Druck in den Tarifverhandlungen erhöht werden.

Vom Streik betroffene Bundesländer sind

Bayern

Baden-Württemberg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In welchen Städten im Nahverkehr gestreikt?

Bayern: Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt, Bayreuth, Bamberg und Landshut. Auch in München findet ein Warnstreik von Verdi statt. Allerdings schon am Donnerstag und dauert bis Freitag an. Daher fahren an diesen Tagen keine U-Bahnen und Straßenbahnen. Zusätzlich fallen rund die Hälfte der Busse aus.

Baden-Württemberg: Stuttgart, Freiburg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden.

Hessen: Frankfurt, Wiesbaden und Kassel.

Niedersachsen: Am Donnerstag sind Salzgitter, Bad Harzburg, Wolfenbüttel, Helmstedt, Goslar, Lüneburg und Umgebung, Stade, Cuxhaven, Buxtehude, Winsen (Luhe), Hoya, Verden, Zeven, Grafschaft Bentheim, Hildesheim und Umgebung sowie Hameln-Pyrmont betroffen. Am Freitag kommen Hannover, Braunschweig und Göttingen dazu.

Nordrhein-Westfalen: Köln, Düsseldorf, Bonn, Aachen, Essen, Mühlheim, Oberhausen, Bochum, Gelsenkirchen, Wuppertal, Solingen, Remscheid

Rheinland-Pfalz: Kaiserslautern, Mainz, Pirmasens, Trier

Sachsen: Dresden, Chemnitz, Leipzig, Plauen, Zwickau

Inwieweit jeweils der Nahverkehr zum Erliegen kommt, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Gleichzeitig demonstriert die Gewerkschaft zusammen mit Klimaaktivisten von Fridays for Future an über 200 Orten in ganz Deutschland, sodass es zusätzlich zu Einschränkungen kommen kann.

Streik im Nahverkehr: Warum wird gestreikt?

Verdi hat nun erneut zum Warnstreik aufgerufen, da vergangene Woche die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gescheitert war. Das Angebot der Arbeitgeber ist laut Verdi "völlig indiskutabel". Die stellvertretende Vorsitzende von Verdi, Christine Behle, sagte in einer Pressemitteilung: "Das ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten. Ein solches Angebot ist eine Provokation ohnegleichen."

Was fordert Verdi für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst?

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, aber mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeber hingegen boten unter anderem eine Lohnerhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten sowie eine einmalige Zahlung von 2500 Euro an.

Übrigens: Was beim Streik erlaubt ist und was nicht, lesen Sie hier.